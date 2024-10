“Il Noleggio nel mercato del professional cleaning: un valore aggiunto” è un webinar organizzato da AFIDAMP, gratuito per i suoi associati, in collaborazione con Rental Network.

Negli ultimi anni, il noleggio sta emergendo come una soluzione chiave in molti settori, e la pulizia professionale non fa eccezione. Sempre più aziende della filiera, dai produttori ai distributori fino agli utilizzatori finali, stanno optando per il noleggio di attrezzature e macchinari, riconoscendone i vantaggi in termini di flessibilità, efficienza e sostenibilità.

Questa tendenza riflette una trasformazione nel modo di fare business, dove la proprietà non è più l’unica opzione per chi opera nel settore. Per esplorare a fondo questa nuova opportunità è stato organizzato da AFIDAMP un webinar gratuito, per i suoi associati, in collaborazione con Rental Network il 31 ottobre 2024, dalle 11:00 – 13:00.

Temi trattati:

Crescente domanda di soluzioni a noleggio Evoluzione del noleggiatore: da dealer a professionista Vantaggi del noleggio professionale per i clienti Percorso formativo per nuovi imprenditori e manager del settore

Per maggiori informazioni

https://www.afidamp.it/dettagli-e-registrazioni/il-noleggio-nel-mercato-del-professional-cleaning-un-valore-aggiunto-1