Il Ministro Orlando in visita allo stabilimento Lucart di Avigliano

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando ha fatto tappa, il pomeriggio del 6 settembre scorso, nello stabilimento Lucart di Avigliano. Accompagnato dal presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, e accolto da Saverio Sarubbo, Direttore dello stabilimento Lucart di Avigliano, il Ministro ha potuto visitare il polo integrato per la produzione e la trasformazione di prodotti in carta super-assorbenti, per poi ascoltare attentamente le istanze e le soluzioni poste dai responsabili dello stabilimento, in particolare sulle sfide del settore cartario e sulle opportunità di rilancio energetico per le aziende del territorio.



“Siamo molto soddisfatti dell’attenzione che il ministro e il presidente hanno riservato alla nostra azienda” – ha dichiarato Massimo Pasquini, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Lucart, collegato in videoconferenza. “Per noi è davvero fondamentale beneficiare di queste occasioni di confronto con le istituzioni, soprattutto su temi caldi come la sostenibilità e l’energia. Il nostro è un settore essenziale quanto energivoro. Negli ultimi anni abbiamo investito molto nelle energie rinnovabili e continueremo a farlo in futuro, ma per supportare il settore nella transizione ecologica è necessario trovare soluzioni sistemiche permanenti per far fronte a questa situazione di emergenza che sembra non conoscere fine”.



“La crisi energetica è un’emergenza anche per l’industria del territorio, come nel caso dell’impresa che ci ospita. Produzioni e livelli occupazionali sono a rischio” – ha dichiarato il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma. “Non si può attendere. È necessario intervenire subito. Non basta la conferma di misure spot per far fronte al caro energia. Interventi strutturali di compensazione, tetto massimo al prezzo del gas, disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas, gas alle imprese a prezzi calmierati, sono alcune delle proposte che da tempo sollecitiamo a livello nazionale. Ma anche in Basilicata si può fare di più valutando ogni iniziativa per estendere la misura del gas gratis anche alle imprese ottenendo rapidamente una deroga alla normativa sugli Aiuti di Stato. Infine, vanno sostenuti gli investimenti in impianti per autoproduzione da energie rinnovabili”.



Lo stabilimento cartario Lucart di Avigliano è dedicato alla realizzazione di articoli per l’igiene in carta a secco di alta qualità e performance, come il conosciutissimo brand Tutto Panno Carta e rappresenta una eccellenza italiana, in particolare per l’Italia del Sud.