Il Manifesto di Urbino segna il nuovo orizzonte dei servizi in Italia e in Europa

Il Manifesto di Urbino, è il nuovo Manifesto dei Servizi siglato all’interno dello studiolo di Federico di Montefeltro, nel meraviglioso Palazzo Ducale di Urbino che ha ospitato la due giorni di Life 2023.

Una edizione molto riuscita, questa di LIFE – Labour intensive Facility Event ad Urbino, l’ottava dal 2015 e la prima invece organizzata dalla Fondazione LIFE, che ha raccolto, come ogni anno, le più importanti imprese del comparto del Facility management e dei Servizi integrati in Italia.

Il tema scelto per il confronto tra imprese, Governo e stakeholder è stato “Le persone al centro del nuovo umanesimo industriale”. Con più di 80 relatori che si sono alternati tra esperti ed esponenti delle Istituzioni, insieme alla partecipazione di tante aziende della filiera.

«Abbiamo raccolto una sfida importante» ha affermato Lorenzo Mattioli, Presidente della Fondazione LIFE, «immaginare un futuro di nuova consapevolezza per i servizi, una sfida che siamo stati in grado di costruire in questi anni, anche grazie alle riflessioni e alle reti nate con l’evento LIFE e con la Fondazione non a caso omonima. Con il Manifesto di Urbino, il nuovo Manifesto dei Servizi che delinea il futuro di questo settore, crediamo di ampliare l’orizzonte con cui la governance e tutto il mondo della produzione guardano al nostro settore. Alle prossime elezioni europee presenteremo a tutta la classe politica questo importante documento, perché è necessario che, a partire dal public procurement, vi sia un cambio di passo a livello di Consiglio europeo e nei vari Governi e Parlamenti nazionali, compreso quello italiano».

Un primo appuntamento importante che la Fondazione LIFE ha portato a compimento: «È stato importante raggiungere quest’obiettivo» dice il Direttore dell’evento LIFE nonché Vicepresidente della Fondazione LIFE, Paolo Valente, «perché è ancora un segnale di crescita che il nostro settore, nella sua interezza, dà alla governance e al mondo esterno. L’anno scorso abbiamo costituito la Fondazione, perché portasse continuità al lavoro fatto dall’evento, e già dopo dodici mesi abbiamo condiviso con imprese e stakeholder un nuovo Manifesto dei Servizi, il Manifesto di Urbino».

Il nuovo Manifesto è stato siglato da: Massimo Piacenti, Presidente ANIR; Lorenzo Mattioli, Presidente Fondazione LIFE; Mauro Papalini, Vicepresidente ANIP; Marco Benedetti, Presidente ANID; Francesco Marrone, Presidente Uniferr; Paolo Valente, Vicepresidente Fondazione LIFE e direttore dell’evento.