Il Gruppo Sutter aderisce a Tree-Nation

E’ da sempre nella vision di Sutter l’impegno per un ambiente concretamente più sicuro, più salubre e più naturale. Ed è sempre in un’ottica di sostenibilità che il Gruppo Sutter ha scelto di aderire a Tree-Nation, una piattaforma che raccoglie e coordina gli sforzi di rimboschimento in tutto il mondo. Si tratta di un’organizzazione no-profit a carattere ambientalista che si ripropone di aiutare a “combattere il cambiamento climatico, la desertificazione e la povertà” promuovendo e sostenendo progetti di riforestazione in diverse parti del mondo. Oltre alla creazione diretta dei boschi, i progetti mirano anche alla creazione di nuove fonti di reddito per le popolazioni locali e all’incremento della produzione agricola nelle aree circostanti le piantagioni grazie a tecniche di agroforestazione. Possono aderire al social network sia singoli cittadini che aziende.

Grazie a questa iniziativa nel 2021 sono stati piantati 547 alberi in Perù, Brasile e Bolivia, con l’obiettivo di compensare le emissioni di Co2, proteggere la biodiversità e sostenere le comunità locali.

Scopri la Foresta di Sutter:

https://tree-nation.com/profile/sutter