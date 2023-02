Il Digital badge per potenziare l’identità professionale

Il Digital badge, progetto avviato da UNI a Marzo 2022, su iniziativa di IQC e del D.B.S.T., è arrivato a conclusione e la Prassi di Riferimento è disponibile per essere consultata. Il 7 febbraio un webinar gratuito di presenatazione.

L’attenzione al tema della valorizzazione delle competenze professionali possedute dalle persone è al centro delle raccomandazioni e dell’impegno europeo, le quali hanno portato allo sviluppo di strumenti digitali in grado di renderle riconoscibili, trasferibili, socializzabili, valutabili.

Un esempio? Il Digital Badge, definito nella Prassi di Riferimento 136 come “strumento digitale per la rappresentazione delle competenze e le esperienze acquisite dalla persona in contesti formativi, esperienziali e per la qualifica/validazione delle competenze non formali e informali e delle soft skills”.

Parliamo dell’innovativa tecnologia blockchain, la quale consente a questo dispositivo di essere certificativo, in senso notarile, di rilascio di crediti formativi, garantendo autenticità e immutabilità di quanto attestato anche in prospettiva, e dotato di valore economico (in ottica di tokenizzazione).

Per questo motivo UNI, UNIONCAMERE e IQC, il 7 Febbraio, dalle ore 16 alle 18,chiamano a raccolta il team del progetto per presentare pubblicamente la PdR 136:2022.Scopri il programma completo dell’evento cliccando qui.

La partecipazione al webinar è gratuita, previa iscrizione al link:

cliccando qui.