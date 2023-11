Il Consorzio Conscoop costruisce nuove aule per l’Università di Urbino

Il Consorzio Conscoop, che si era aggiudicato l’appalto, dopo soli 7 mesi di lavori, ha costruito il nuovo edificio dell’Università degli Studi di Urbino che potrà accogliere circa 700 studenti e che è stato inaugurato il 7 novembre scorso.

Il Consorzio ha assegnato il lavoro alle sue Cooperative associate Formula Servizi e Idrotermica indicando invece, per la progettazione, la Cooperativa Mate di Bologna. Formula Servizi, in particolare, si è occupata delle lavorazioni edili, elettriche e speciali, mentre gli impianti meccanici e idraulici sono stati a cura di Idrotermica.

L’opera, che ammonta a circa tre milioni di euro, ha rappresentato una vera e propria sfida per i tempi rapidi di realizzazione in qualità. Il lavoro, Infatti, è stato consegnato in soli sette mesi senza causare alcuna interferenza alle attività didattiche che sono proseguite regolarmente. Il tutto, cogliendo la necessità di urgenza manifestata dall’Università alla quale, le imprese associate al Conscoop, hanno fatto fronte utilizzando la tecnologia della prefabbricazione unitamente, per velocizzare i processi, alla progettazione esecutiva in BIM.

L’intervento ha riguardato la realizzazione di un edificio a un piano costituito da tre aule capienti e all’avanguardia. Inoltre, la struttura è predisposta per una sopraelevazione volumetrica che ne raddoppierà l’accoglienza con ulteriori sette aule. L’edificio si presenta con una configurazione planimetrica lineare, le sue facciate caratterizzano il volume con una alternanza di elementi solidi e spazi vuoti, luminosi e trasparenti. Questa iniziativa rappresenta solo il primo degli asset che l’Università di Urbino si è dato per lo sviluppo del proprio Polo didattico all’interno di un’area di interesse strategica per il territorio.

Luigi Cancedda, Responsabile Facility & Lavori di Formula Servizi ha così commentato: “Come sempre accade, dietro le grandi sfide ci sono le persone che hanno reso possibile arrivare al risultato, per questo mi sento di ringraziare sia le Cooperative che hanno messo a disposizione tutto quanto necessario al cantiere dalle competenze, alle attrezzature, al supporto amministrativo e finanziario, sia il Direttore tecnico di commessa Fabrizio Sulpizi con i suoi assistenti, sia il team di lavoro del Politecnico che con la loro tenacia hanno reso possibile l’impresa. Consegnare ai giovani nuovi spazi dove formarsi e crescere è per noi motivo di grande soddisfazione che riempie di valore e senso il nostro lavoro.

Sono state utilizzate le nuove tecnologie BIM e la realtà aumentata per una supervisione costante dell’opera con una sovrapposizione “on time” del progetto con il costruito. Ora che l’obiettivo è raggiunto, siamo pronti per una Nuova Sfida e siamo a disposizione per implementare nuovi asset fondamentali per la crescita del Polo didattico.”