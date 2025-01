Ihs presenta il Bilancio di Sostenibilità 2023

Il Bilancio di Sostenibilità 2023 di Ihs S.p.A presenta questi macro temi: Governance sostenibile, Analisi di doppia materialità e stakeholder engagement, Creazione di valore sostenibile, Responsabilità ambientale e sociale.

Il Bilancio, con grande soddisfazione, è stato presentato dal CEO Salvatore Avola con queste dichiarazioni: “ È con grande piacere che vi presento il nostro primo Bilancio di Sostenibilità di Ihs, una testimonianza concreta del nostro impegno verso la sostenibilità, l’innovazione e la qualità dei servizi. Siamo consapevoli dell’impatto delle nostre attività sull’ambiente e sul benessere delle persone. Per questo motivo, lavoriamo ogni giorno per offrire soluzioni che uniscano efficacia, sicurezza e rispetto per il pianeta. Nel corso del 2023, abbiamo continuato a investire in tecnologie e metodi di lavoro volti a ridurre l’impatto ambientale dei nostri interventi, promuovendo pratiche responsabili in ogni fase della nostra attività. Ci siamo impegnati a utilizzare prodotti ecologici e attrezzature a basso consumo, migliorando l’efficienza energetica e riducendo gli sprechi. Questi sforzi sono guidati dalla nostra convinzione profonda: ogni nostra azione può contribuire a un mondo più pulito, non solo per i nostri clienti ma per tutte le comunità in cui operiamo. Il 2023 è stato un anno di crescita per il nostro team, che continua a rappresentare il cuore pulsante della nostra azienda. Abbiamo investito nella formazione e nello sviluppo del personale, rafforzando le competenze e promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo e sicuro.

Ci impegniamo a offrire ai nostri dipendenti condizioni di lavoro rispettose e dignitose, perché crediamo che il benessere e la motivazione delle persone siano fondamentali per garantire un servizio di qualità e costruire rapporti di fiducia con i nostri clienti.

Il Bilancio di Sostenibilità non è solo un documento di report, ma una testimonianza del percorso intrapreso e degli obiettivi futuri. Siamo convinti che la trasparenza sia alla base di relazioni solide e durature e, per questo motivo, desideriamo condividere i risultati raggiunti e le sfide che ci attendono. Voglio esprimere a tutti voi la mia più sincera gratitudine, unita all’auspicio che la realizzazione del nostro primo Bilancio di Sostenibilità sia non solo una tappa significativa di crescita, ma anche un punto di partenza per nuovi traguardi.

Guardiamo al futuro con impegno e determinazione, orientati verso progetti sempre più ambiziosi, da raggiungere negli anni a venire grazie al contributo di ciascuno di voi, all’esperienza e all’entusiasmo che, in Ihs S.p.A., sono da sempre una costante”.

Dal link è possibile scaricare e consultare il Bilancio di Sostenibilità 2023 di Ihs, realizzato in collaborazione con ARB SB in versione integrale:

Clicca qui.