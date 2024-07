Ihs presenta i risultati del Bilancio 2023, si sottolineano la crescita costante e continua ed il miglioramento degli standard qualitativi e gestionali.

Tutti gli obiettivi di periodo prefissati nel Piano Industriale 2021-2025 sono stati raggiunti:

migliorare i livelli di qualità dei servizi e dell’organizzazione aziendale;

elevare gli standard di efficienza, efficacia, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, finanziaria e di governance;

anticipare le tendenze e l’evoluzione delle richieste del mercato;

generare la soddisfazione del Cliente;

assicurare assistenza e sicurezza sui posti di lavoro per la tutela dei dipendenti e dei fruitori dei servizi;

formare e specializzare le risorse umane.

In termini economici, il 2023 è stato un anno con una ottima performance, il volume d’affari ha raggiunto i € 16.570.332, mentre nel 2022 aveva raggiunto € 14.061.759. Tutti i principali indicatori come ricavi ed Ebitda sono in linea rispetto a quanto previsto dal Piano Industriale 2021-2025. I ricavi caratteristici nel 2023 sono pari a circa 16,5 milioni di euro con un aumento del 17,8% rispetto al 2022.

Anche quest’anno la gestione operativa ha registrato buoni risultati, con un valore aggiunto pari a circa 15,4 milioni di euro. Il Margine Operativo Lordo (MOL), pari a circa 953 mila di euro, è in aumento rispetto all’anno precedente passando dal 3,6% al 5,6% di incidenza sui ricavi totali.

“Ihs, con la professionalizzazione del proprio Management, con la formazione costante dei collaboratori e con i progetti concreti come Sustainable Hotel, continua il suo percorso di crescita. Con il nuovo approccio al mercato in termini di “Partner per la crescita sostenibile” dei Clienti – afferma Salvatore Avola CEO di Ihs S.p.A. Siamo in perfetta sincronia con quanto previsto dal Piano Industriale 2021-2025, questo è sicuramente un ottimo risultato raggiunto da parte di tutto il Management Team e dai nostri lavoratori. Noi condividiamo ogni attività cercando di essere sempre concreti, snelli ed efficienti in ogni procedura. Siamo certi che continueremo ad raggiungere gli obiettivi prefissati lavorando con questo impegno e con la passione che da sempre mettiamo in campo” – ha concluso.