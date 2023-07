iHS & ERICA insieme per “Sustainable Hotel”

iHS e ERICA insieme per portare la sostenibilità negli hotel italiani. Focus di questa nuova partnership sarà il turismo sostenibile, che fa parte anche degli obiettivi 8 e 12 dell’Agenda 2030.

iHS intende far parte di questo cambiamento, diventando un vero e proprio compagno di squadra integrato nelle strutture ricettive, per una gestione efficiente delle risorse.

Questo progetto punta ad inserirsi nel nuovo concetto di sviluppo promuovendo essa stessa nuovi approcci, nuove policy e nuove opportunità di crescita. Ottimizzare i consumi energetici, idrici e la raccolta differenziata ma anche sensibilizzare: per questa sfida iHS può contare su un partner strategico ed esperto come ERICA Soc. Coop., leader del settore da oltre 20 anni.

Un progetto che sta partendo in tante strutture italiane e che entusiasma Salvatore Avola, CEO di iHS S.p.A.: “iHS segue da sempre le evoluzioni e, soprattutto, le nuove esigenze dettate dal mercato dell’outsourcing dei servizi alberghieri. Oggi, la nostra nuova sfida è quella di essere un partner a 360° dei nostri clienti. Aiuteremo le strutture ricettive a realizzare le attività di gestione energetica, di raccolta differenziata e molte altre best practices con un solo grande focus: la crescita sostenibile. Tale approccio è ormai un fattore imprescindibile in ogni attività e, per questo motivo, abbiamo voluto instaurare una partnership tecnica ed altamente qualificata con ERICA soc. coop., azienda che è un leader nazionale nella progettazione green e nella comunicazione ambientale. Lavorare insieme al team guidato da Roberto Cavallo è per noi un obiettivo importante, raggiunto grazie alla nostra visione di partner dei nostri Clienti e non più da semplice fornitore di servizi”.

“Lo sviluppo sostenibile, la cura delle nostre città, non può prescindere da un nuovo approccio anche per quanto riguarda il settore turistico e ricetivo, e un modo diverso di viverlo– aggiunge Roberto Cavallo, CEO di ERICA Soc. Coop-. Oggi è essenziale immaginare e aggiornare il nostro modo di progettare l’ospitalità, coltivando l’idea di un nuovo approccio che punti a migliorare la sostenibilità ambientale, economica e sociale all’interno delle strutture ricettive. ERICA nella sua storia ha fatto molto per migliorare la resilienza su questo aspetto ed è lieta di portare la propria esperienza in questo nuovo progetto“.