Idealservice ottiene una doppia certificazione

Idealservice ottiene due certificazioni rispettivamente per inclusione e parità di genere: ne dà notizia Udine today del 16 gennaio. https://www.udinetoday.it/economia/inclusione-parita-genere-certificazioni.html

“La nostra politica interna di costante e continua attenzione per le risorse umane – ha dichiarato il presidente Marco Riboli – che ci ha già reso una tra le prime società nel Nordest a dotarci di una figura innovativa come il disability manager, si conferma valida anche in termini di parità di genere e inclusione delle persone. Un’attenzione che si sviluppa a partire dal monitoraggio delle percezioni e degli atteggiamenti all’interno del contesto aziendale al fine di rendere tutti consapevoli e orgogliosi di far parte di un’azienda realmente inclusiva e soprattutto coerente con i propri principi e con il proprio impegno in ambito di Corporate Social Responsibility”.

Per quanto riguarda la parità di genere, il conseguimento della certificazione UNI/PdR impone che la società adotti specifici indicatori chiave di prestazione, nonché attui una prassi per misurare, rendicontare e valutare i dati relativi al genere, “con l’obiettivo – spiega Riboli – di incorporare il nuovo paradigma relativo alla parità di genere nel dna aziendale, producendo un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo”.

L’azienda, inoltre, ha istituito anche un canale aziendale riservato e dedicato alle sue lavoratrici tramite il quale poter richiedere supporto e assistenza in caso di molestie, violenza fisica o psicologica subita sia sul luogo di lavoro, sia in ambiente domestico, garantendo la totale riservatezza e rispetto della privacy.

