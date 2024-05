Idealservice, il fatturato 2023 sfiora quota 160 milioni

Idealservice chiude a 157 milioni di euro il fatturato 2023, in crescita di oltre 12 milioni rispetto all’esercizio precedente, un incremento pari al 9%. L’Ebitda si attesta a 6 milioni di euro, con un utile netto di 1,5 milioni.

Il Presidente

“La crescita è avvenuta principalmente per linee interne, ha ricordato il Marco Riboli, ossia attraverso l’acquisizione di appalti pubblici e privati, sia nel settore del facility management, sia in quello dei servizi ambientali. La Cooperativa ha raggiunto un patrimonio netto di 70 milioni di euro, con una posizione finanziaria netta positiva di 7,5 milioni di euro. Tutti questi dati confermano la grande affidabilità e solidità di Idealservice, che proprio lo scorso anno ha posto le basi, con alcune scelte strategiche, per un nuovo e importante rilancio aziendale”.

Il valore delle donne

La Cooperativa occupa più di 4.200 lavoratori in tutt’Italia. Il 30% dei collaboratori sono occupati in Friuli Venezia Giulia, mentre la restante parte opera in numerose regioni italiane. Il 70% sono lavoratrici donne.

Welfare aziendale

“Quest’anno abbiamo erogato, ai nostri soci, ristorni per oltre mezzo milione di euro. Ossia una parte dell’utile viene restituita ai soci, sotto forma di ristorno, prima di essere accantonata a riserva indivisibile. Abbiamo erogato buoni spesa, borse di studio a favore dei figli dei nostri soci, abbiamo sostenuto la genitorialità ed abbiamo erogato degli assegni a favore dei lavoratori disabili e dei caregivers. Abbiamo anche organizzato diversi corsi gratuiti di italiano per i nostri lavoratori stranieri, per favorire la loro integrazione nel nostro contesto lavorativo e sociale”.

Il business

“Per quanto riguarda il settore del facility management, siamo presenti in tutte le regioni italiane e ci occupiamo di servizi di pulizia e logistica in ambienti sanitari, civili ed industriali evidenziando in questo modo la capillarità e il ruolo chiave svolto da Idealservice. Nel settore dei servizi ambientali, gestiamo la raccolta differenziata in oltre 200 Comuni italiani, serviamo oltre 1 milione di abitanti ed abbiamo una flotta di 900 mezzi targati. Gestiamo 8 impianti di trattamento e selezione rifiuti in Italia. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento nazionale per i servizi di facility management ed i servizi ambientali”, ha concluso Riboli.



Il futuro

L’auspicio è quello di raggiungere i 200 milioni di euro di fatturato. La strategia ed i progetti di sviluppo si orientano in quattro direzioni: innovazione, sostenibilità, dimensione d’impresa e valorizzazione del capitale umano.

www.idealservice.it