Idealservice cresce: nuove acquisizioni e investimenti per il futuro

Idealservice continua a crescere: ha appena acquisito la milanese Betasint e consolidato nuovi investimenti nel settore ambientale.



Idealservice, cooperativa multiservizi con sede a Pasian di Prato, ha recentemente acquisito il 100% delle quote di Betasint, unโ€™importante realtร attiva nei settori dellโ€™efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della gestione impiantistica. Con questa operazione e lโ€™acquisto di due impianti di selezione rifiuti a Vicenza, consolida la sua posizione strategica nei servizi ambientali e nel facility management.



Grazie a un fatturato complessivo previsto di 173 milioni di euro per il 2024 (+11% rispetto allโ€™anno precedente), si conferma come uno dei principali attori nazionali nel settore, unendo innovazione e sostenibilitร . La cooperativa impiega oggi oltre 4.200 lavoratori in tutta Italia, con una forte attenzione al welfare aziendale e alla valorizzazione delle risorse umane. Un esempio virtuoso di come le cooperative possano coniugare crescita economica, innovazione e responsabilitร sociale.



https://idealservice.it/