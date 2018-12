ID Logistics sceglie COMBO E di RCM

L’importante logistica multinazionale ID Logistics (www.id-logistics.com) e l’importatore di macchine per la pulizia RCM UNICARRIERS hanno stretto una partnership che mette le migliori tecnologie di pulizia al servizio del settore logistico.

L’esigenza di ID Logisics è quella di eseguire interventi mirati di pulizia nell’arco delle 18 o 24 ore, su 2 o 3 turni di lavoro. ID Logistics ha scelto COMBO E proprio in virtù della sua manovrabilità e della sua compattezza, oltre che per la batteria al Litio di soli 400A, che permette di avere la macchina sempre pronta all’uso, grazie alle ricariche parziali e rapide.

COMBO E è la macchina elettrica che spazza – lava – asciuga. Il tergipavimento posteriore curvo e basculante raccoglie l’acqua sporca, lasciando la pavimentazione perfettamente asciutta e immediatamente calpestabile.La capacità di carico maggiore e la superficie filtrante più grande, rispetto ad altre macchine dello stesso segmento di mercato, consentono una pulizia efficace e la significativa riduzione degli interventi di manutenzione della macchina.

Combo E si rivela lo strumento ideale per la pulizia di interni ed esterni di grandi dimensioni del settore logistico. Nonostante la dimensione della macchina e la grande pista di pulizia (1350mm), COMBO è in grado di svoltare a U tra due muri in soli 3200 mm, con uno spazio minimo di inversione che permette anche la pulizia di spazi stretti e corsie.

Per questi motivi COMBO E di RCM è stata adottata come soluzione per tutte le esigenze di pulizia di ID Logistics.

www.rcm.it/