Icefor accanto al FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano

Icefor Spa, con la Fondazione Giorgio Antoniuzzi aderisce al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – come Corporate Golden Donor e ha partecipato, il 12 giugno scorso nella splendida cornice di Villa Necchi Campiglio a Milano, all’incontro annuale delle aziende sostenitrici.

Ogni giorno il FAI si impegna a proteggere e rendere accessibili a tutti splendidi gioielli d’arte, natura e cultura disseminati nel nostro Paese; a educare e sensibilizzare la collettività, e i giovani in particolare, al rispetto e alla cura dell’arte e della natura.



La tutela del patrimonio culturale ed ambientale del nostro Paese è da sempre il tema principe della filosofia della Fondazione Antoniuzzi. Nell’anno passato sono state attivate diverse campagne di sensibilizzazione e attivazione per l’ambiente, per quanto riguarda il clima e la biodiversità.



Recentemente sono state gettate le basi per il progetto di transizione ecologica del FAI con l’impegno di rendere i Beni più sostenibili attraverso la riduzione della carbon e water footprint, l’attuazione di modelli economici circolari, il mantenimento della biodiversità.



Icefor, nel Report di Sostenibilità, volontariamente redatto e certificato, ha dichiarato di perseguire alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare attraverso l’adesione al FAI promuove il “Contrasto della Povertà” dal punto di vista culturale.

Ricordiamo un altro importante riconoscimento da poco ottenuto da Icefor, durante la manifestazione ISSA Pulire 2023, il premio ISSA Distinguished Industry Award per gli eccellenti risultati conseguiti nella propria pluridecennale attività di fabbricante e fornitore di prodotti chimici per la pulizia professionale e per aver contribuito a diffondere con iniziative aziendali di grande efficacia i valori della Solidarietà, della Sostenibilità e della Legalità.