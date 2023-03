ICEA e A.N.I.D. per la certificazione del Pest management sostenibile

ICEA (Istituto per la certificazione etica ed ambientale) e A.N.I.D. hanno siglato un protocollo d’intesa, con lo scopo di sviluppare uno standard per la certificazione del Pest Management sostenibile, condividendo le reciproche competenze.

A.N.I.D. ha strutturato un Documento Tecnico denominato “Bio Pest Management”, che sarà utilizzato da ICEA per la messa a punto di uno specifico standard di certificazione, destinato alle aziende del comparto agroalimentare.

La partnership porta in dote l’esperienza di certificazione di ICEA, sinonimo di controllo, qualità e garanzia in ambito Food e Non Food, e le competenze approfondite sul Pest Management di A.N.I.D.

A stringersi la mano per le due organizzazioni Francesco Saccone, Presidente di Anid Servizi srl, e Marco Benedetti, Presidente A.N.I.D. e Giuliano D’Antonio, Consigliere ICEA delegato alle relazioni esterne e Mariano Serratore, Direttore Tecnico ICEA.

“Il coronamento di un percorso durato due anni dove, finalmente, abbiamo dato vita al primo documento tecnico del Pest Management sostenibile. Pionieri e visionari di un percorso di crescita per tutto il nostro settore, grazie anche al lavoro svolto da Anid servizi Srl. Permettetemi di ringraziare il responsabile della commissione certificazione, Paolo Guerra, e tutti i membri che, nel partecipare, hanno reso questo documento, storico” commenta il Presidente di A.N.I.D., Marco Benedetti.

“La collaborazione avviata con A.N.I.D. ci onora e aggiunge nuovi stimoli alla nostra attività” ha commentato Giuliano D’Antonio, “confermando l’impegno di ICEA nell’ambito della ricerca e dello sviluppo orientati al rispetto per l’ambiente e per l’uomo, mantenendo viva l’attenzione anche nei confronti della creazione di valore economico nei diversi ambiti in cui opera, per lo sviluppo di schemi e attività che possano accompagnare la crescita secondo criteri di sostenibilità”.

Grazie a questo accordo, ICEA e A.N.I.D. rafforzano il loro impegno per un’economia sostenibile, fondata sul rispetto dell’ambiente e della salute.