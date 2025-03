I° Congresso ATE 2025: innovazione e sfide nel procurement sanitario

Il I° Congresso ATE – Associazione Triveneta Economi e Provveditori – dal titolo “Il futuro del procurement sanitario nel Triveneto” avrà luogo a Padova il 10 e 11 aprile prossimi.

Un dibattito su IA, correttivo al Codice, Data Governance, approvvigionamento di farmaci e dispositivi”, che si svolgerà il 10 e 11 Aprile 2025 a Padova presso l’Hotel Crowne Plaza, sarà un’opportunità unica per approfondire le sfide e le innovazioni nel procurement sanitario. Un evento imperdibile per chi opera nel settore degli acquisti pubblici e sanitari, con approfondimenti su nuove tecnologie, normative e modelli di governance. Attraverso quattro sessioni plenaria a tavola rotonda, esperti del settore legale, economico e sanitario analizzeranno temi chiave per la sanità pubblica:

✅ Intelligenza Artificiale nei contratti pubblici: progettazione, affidamento e controllo dell’esecuzione



✅ Effetti del decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici



✅ Verso una governance efficace ed integrata basata sui dati



✅ Nuove strategie di approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici

L’evento riunisce professionisti, accademici e rappresentanti istituzionali per delineare un modello di gestione degli acquisti più efficiente, integrato e sostenibile. Saranno analizzati i cambiamenti normativi e tecnologici che stanno trasformando il settore, con un focus su trasparenza, innovazione e ottimizzazione delle risorse.

Oltre ai dibattiti, il Congresso offrirà un’occasione di networking tra esperti del settore, permettendo ai partecipanti di confrontarsi sulle best practice e sulle nuove sfide del procurement sanitario. L’obiettivo è creare sinergie tra enti pubblici, aziende e mondo accademico per garantire acquisti più strategici e sostenibili nel lungo periodo.

➡️Scarica il Programma avanzato ATE

Non perdere l’occasione di partecipare al Congresso ATE! ISCRIVITI