I cinque nuovi corsi di Fondazione Scuola Nazionale Servizi

Fondazione Scuola Nazionale Servizi propone cinque nuovi corsi, progettati per soddisfare le esigenze di formazione e sviluppo professionale nel settore dei servizi.

I corsi coprono un’ampia gamma di competenze, dalle tecniche di pulizia professionale alla gestione strategica del cantiere, assicurando che i partecipanti acquisiscano le conoscenze necessarie per eccellere nei loro ruoli e aggiungere valore all’azienda e all’appalto.

Ogni corso è tenuto dai docenti della Scuola, esperti nel settore dei Servizi di Soft Facility e Facility Management, con esperienza pluridecennale. Dall’aula all’online, fino al training on the job, i corsi sono stati progettati per garantire la migliore formazione.

Ecco i dettagli dei nuovi corsi offerti:

Il formatore aziendale preposto all’addestramento tecnico

Questo corso è essenziale per la formazione del personale, garantendo efficienza e conformità agli standard aziendali, con un focus su competenze relazionali e metodologiche.

24 ore, in aula con docenti SNS. Training on the job – Addetto alle pulizie professionali

Mirato agli addetti delle imprese multiservizi, questo corso garantisce abilità di alta qualità, tracciabilità digitale e conformità agli standard aziendali.

36 ore, in aula con docenti SNS. Clean Pills – Formazione per addetto alle pulizie professionali

Un corso blended che copre le competenze minime per gli addetti alle pulizie professionali, con approfondimenti su normativa CAM ed Ecolabel.

28 ore in aula + 6 online, con docenti SNS. Pulizie industriali: una galassia tanti pianeti

Questo corso aiuta le imprese a comprendere le differenze tra il mercato privato e quello della pubblica amministrazione, migliorando le iniziative commerciali e l’approccio ai nuovi appalti.

40 ore, in aula con docenti SNS. Organizzazione, controllo e gestione strategica del cantiere

Rivolto a figure chiave nella gestione di cantieri complessi, copre organizzazione del cantiere, esecuzione del contratto, qualità del servizio, gestione del personale e sostenibilità.

54 ore più esame, in aula o online con docenti SNS.

Scopri il catalogo completo QUI.