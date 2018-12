Hygienalia+Pulire raggiunge l’80% di spazio confermato

Manca ancora un anno alla manifestazione, ma la partecipazione delle aziende espositrici supera già l’80% dello spazio totale. Hygienalia+Pulire celebrerà la sua quinta edizione, con lo slogan “Get moving”, dal 12 al 14 novembre 2019 nel quartiere fieristico Casa de Campo di Madrid, mantenendo il suo svolgimento durante l’ultimo semestre degli anni pari.

Hygienalia+Pulire, il grande appuntamento per il settore del cleaning, dell’igiene professionale e della lavanderia della Penisola Iberica, supera le sue previsioni grazie all’aumento della superficie occupata e al numero di aziende espositrici in così poco tempo, risultato molto positivo secondo gli organizzatori.

In questa quinta edizione Hygienalia+Pulire rafforzerà il suo impegno con il settore, corredando l’evento di un ampio programma di attività composto da: dimostrazioni live, tavole rotonde, lanci di prodotti, presentazione di studi e di relazioni, concorsi, conferenze stampa e giornate formative sul settore. In questo modo l’espositore, come il visitatore, beneficerà di un imbattibile punto di incontro professionale, così come di un importante forum di informazione e scambi di idee.

Organizzato da Feria Valencia, Aude Business Events e Afidamp Servizi, in collaborazione con ASFEL come promotore, Hygienalia+Pulire è la principale fiera del settore in Spagna. La scorsa edizione ha visto la partecipazione di 123 imprese espositrici e più di 5.200 visitatori del settore provenienti da 37 Paesi diversi.

www.hygienalia-pulire.com