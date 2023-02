H3i: un evento unico per la detergenza

H3i è un evento dedicato alle materie prime, ingredienti, formulazioni e servizi utilizzati nella realizzazione di prodotti per la pulizia per uso domestico, industriale e istituzionale. L’appuntamento è il 7 e 8 marzo a Milano, NH Centro Congressi Milanofiori con GSA media partner.

Lo scenario attuale

H3i torna al consueto periodo di calendario agli inizi di marzo in una situazione di mercato che transita dalla crisi pandemica alla crisi mondiale innestata dagli eventi bellici e dai conseguenti contraccolpi economici e logistici. Dopo aver dovuto affrontare la crisi pandemica, con richieste sempre più severe per quest’industria, il settore detergenza si trova a dover affrontare diverse sfide dettate dallo scenario attuale, come l’approvvigionamento delle materie prime e i sempre più elevati costi energetici. Tutto questo, in un contesto regolatorio che, questa è la sua funzione, propone o detta a seconda dei casi, nuovi target ed orizzonti sulla scorta di un continuo sviluppo di conoscenza. La grande capacità di reazione e progettualità che caratterizza da sempre le aziende di detergenza trova spazio nell’incontro di H3i attraverso la voce dei suoi protagonisti.

Le opportunità offerte

H3i è una opportunità per gli attori della filiera raccolti da un appuntamento che, come testimoniato dal numero dei partecipanti in crescita, si conferma sempre più come un apprezzato momento di informazione e condivisione per il settore. Siete tutti invitati a partecipare e vi aspettiamo come sempre al Centro Congressi Milanofiori di Assago il 7 & l’8 marzo. GSA è media partner dell’evento.

Presentazioni tecniche (Tech Focus), conferenza e networking i pilastri dell’evento

Coprendo interamente il panorama delle nuove tecnologie, delle tendenze e delle innovazioni per l’industria italiana, a H3i troverete le materie prime, gli ingredienti, le attrezzature e i servizi di formulazione necessari per creare prodotti per il settore della detergenza domestica, istituzionale e industriale. Le presentazioni TechFocus vedono la partecipazione di espositori e produttori internazionali che presentano gli ultimi sviluppi sui loro prodotti, le idee più innovative, le tecnologie più recenti, le tecniche di formulazione e le ultime innovazioni.

La conferenza

Per quanto riguarda la conferenza, il Comitato Organizzativo ha identificato argomenti come sempre dedicati alla innovazione scientifica e tecnologica. Insieme al contributo delle Associazioni dei settori merceologici coinvolti, grazie alle presentazioni di autorevoli esperti e consulenti di riconosciuta esperienza, il programma di H3i di Italia non mancherà di soddisfare le attese dei visitatori. Le due key lectures del programma 2023 sono affidate il 7/3 al Prof. Giancarlo Cravotto dell’Università di Torino (Nuove Tecnologie Ecosostenibili per L’Isolamento da Matrici Naturali di Aromi, Tensioattivi e Sostanze), l’8/3 al dr. Giulio Pirotta di Neovita e membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche (Green Economy – prospettiva a medio termine).

L’8 marzo, Festa della Donna, H3i renderà omaggio alla donna attraverso una presentazione dedicata all’antico e gravoso mestiere della lavandaia: la studiosa di storia dell’arte Elisabetta Gatteschi “racconterà” alcune opere artistiche dedicate a una professione tanto preziosa quanto umile e densa di sacrificio. Il programma, che potrebbe subire variazioni (per questo l’invito a monitorarlo), è pubblicato sul sito dell’evento insieme a tutte le informazioni, programma dei Tech Focus, lista degli espositori, istruzioni per l’iscrizione e l’accesso alla venue ed i contatti in Step Exhibitions che resta a disposizione per ogni richiesta.

La partecipazione a Esposizione, Conferenza e TechFocus è gratuita.Non mancare e visita il sito di H3i per rimanere informato e per isciverti! https://www.h3i.it/