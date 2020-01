H3I Italy: un evento per la detergenza, dalla materia prima al formulato

Si terrà il 3 e 4 marzo 2020 all’Hotel NH Milano Congress Centre di Milanofiori l’evento H3i Italy dedicato a materie prime, ingredienti, formulazioni e servizi utilizzati nella realizzazione di prodotti per la pulizia per uso domestico, industriale e istituzionale. L’innovazione è ormai sempre più l’aspetto dominante nel cleaning e lo sviluppo del prodotto è pensato in relazione a “ciò di cui il mercato ha bisogno” piuttosto che a “cosa possiamo produrre?”.

La scienza del settore, le tecnologie di formulazione e trasformazione lavorano, dunque, per realizzare ingredienti ad alta efficacia ed alte prestazioni che consentano ai fornitori di portare un reale beneficio all’utilizzatore.

Il programma, ricco di contenuti, affronterà le sempre più stringenti problematiche normative, commerciali, marketing oltre che tecnologiche.L’area espositiva di H3i porterà i visitatori a contatto diretto con l’offerta del mercato in termini di prodotti, tecnologie e servizi.La partecipazione a Esposizione, Conferenza e TechFocus è gratuita. GSA è media partner dell’evento.

https://www.h3i.it/it/