H3i-2023 : le nuove sfide della detergenza

H3i-2023 è l’appuntamento dedicato agli ingredienti e tecnologie per la detergenza domestica ed industriale. GSA è media partner.

Dopo le ultime edizioni dettate dalla emergenza pandemica, si torna al consueto periodo di calendario agli inizi di marzo. Dal 7-8 marzo, infatti, presso il Centro Congressi Milanofiori di Assago, si terrà l’edizione 2023 organizzata da Step Exhibitions e Teknoscienze.

Come sempre l’evento si propone come momento di aggiornamento ed incontro per gli operatori di settore. La parte espositiva, con il crescente numero di stand, l’offerta delle presentazioni commerciali con le novità proposte dagli espositori (Tech Focus), la conferenza organizzata da Teknoscienze, confermano l’apprezzamento di un format che vede i visitatori in crescita costante.

Per quanto riguarda la conferenza, il Comitato Organizzativo ha identificato argomenti come sempre dedicati alla innovazione scientifica e tecnologica. Insieme al contributo delle Associazioni dei settori merceologici coinvolti, grazie alle presentazioni di autorevoli esperti e consulenti di riconosciuta esperienza, il programma di H3i di Italia non mancherà di soddisfare le attese dei visitatori.

Le due key lectures del programma 2023 sono affidate il 7/3 al Prof. Giancarlo Cravotto dell’Università di Torino (Nuove Tecnologie Ecosostenibili per L’Isolamento da Matrici Naturali di Aromi, Tensioattivi e Sostanze), l’ 8/3 al dr. Giulio Pirotta di Neovita e membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche (Green Economy – prospettiva a medio termine).

L’8 marzo, Festa della Donna, H3i renderà omaggio alla donna attraverso una presentazione dedicata all’antico e gravoso mestiere della lavandaia: la studiosa di storia dell’arte Elisabetta Gatteschi “racconterà” alcune opere artistiche dedicate a una professione tanto preziosa quanto umile e densa di sacrificio.

Il programma, che potrebbe subire variazioni (per questo l’invito a monitorarlo), è pubblicato sul sito dell’evento insieme a tutte le informazioni, programma dei Tech Focus, lista degli espositori, istruzioni per l’iscrizione e l’accesso alla venue ed i contatti in Step Exhibitions che resta a disposizione per ogni richiesta:

https://www.h3i.it/it/