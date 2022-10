Gruppo Rekeep: nuovo importante contratto in Francia nel settore sanitario

Gruppo Rekeep annuncia di essersi aggiudicato un nuovo importante contratto in Francia per i servizi di pulizia presso l’Institut Imagine, parte del rinomato ospedale Necker-Enfants Malades.



Il Contratto ha una durata di 4 anni e un valore complessivo di circa Euro 1,5 milioni.

Il nuovo ordine conferma la strategia di crescita e sviluppo internazionale del Gruppo in un settore molto interessante come quello dei servizi a supporto delle attività sanitarie, che genera circa il 60% del fatturato consolidato di Rekeep e circa il 77% del fatturato estero, con oltre 500 strutture servite in Italia, Polonia, Francia e Turchia.



Inoltre, l’aggiudicazione rafforza ulteriormente l’operato del Gruppo in Francia con una nuova commessa acquisita nel Paese poco dopo l’ottenimento di un contratto per i servizi di pulizia e biopulizia presso le nove strutture del Centro Ospedaliero di Versailles, oltre ad alcuni importanti contratti firmati con SNCF nel settore dei trasporti per i servizi di soft facility management sulle linee nell’area di Montrouge e in 14 stazioni in Normandia e con RATP per i servizi di pulizia nelle 17 principali stazioni della metropolitana di Parigi (hub intermodali).



L’Institut Imagine è il principale centro di ricerca, cura e insegnamento per le malattie genetiche. Con la missione di comprendere e curare queste malattie, l’Istituto riunisce 1.000 dei migliori medici, ricercatori e personale sanitario in un’architettura progettata da Bernard Valéro e Jean Nouvel per creare sinergie. Questo continuum di competenze senza precedenti, combinato con la vicinanza ai pazienti, consente all’Institute Imagine di fare scoperte a beneficio dei pazienti. Le circa 7.000 malattie genetiche identificate colpiscono 30 milioni di pazienti in Europa e quasi 3 milioni in Francia, dove si registrano 30.000 nuovi casi ogni anno.



Claudio Levorato, Presidente del Gruppo Rekeep , ha così commentato:“Questo contratto è un’ulteriore dimostrazione dell’elevata competenza di Rekeep nella fornitura di servizi di pulizia nel settore sanitario, nonché della sua capacità di crescere a livello mondiale, trainata, in particolare, dal know-how nei settori ad alto valore aggiunto e dalla capacità per gestire i servizi essenziali per le infrastrutture critiche come i trasporti e le strutture ospedaliere.”