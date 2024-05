Grazie EcoNatural invita alla sostenibilità concreta con la nuova campagna social

Grazie EcoNatural, brand che produce prodotti in carta 100% riciclata dedicati all’igiene e alla cura di casa e persona, lanciato nel 2011 dal gruppo Lucart, torna in comunicazione sfidando i consumatori a diventare SosteNinja, veri e propri ninja della sostenibilità pronti a insegnare a tutti le mosse più efficaci per aiutare l’ambiente.

Dal 15 maggio sui canali Facebook (Grazie EcoNatural) e Instagram (grazie_econatural) al via la prima wave di campagna ideata e realizzata dall’agenzia Caffeina e interamente dedicata ai valori del brand. A partire dal “Manifesto del SosteNinja ” la campagna si articolerà in due momenti – di cui il primo da maggio a luglio – per coinvolgere i consumatori in un approccio pratico, fattivo e concreto alla sostenibilità, che da sempre contraddistingue il brand Grazie EcoNatural.

“In Lucart la sostenibilità è da sempre un tema al centro di ogni strategia, ancora di più quando parliamo di Grazie EcoNatural.” commenta Giovanni Monti, Corporate Sales & Marketing Director Consumer di Lucart. “Il brand è infatti il fiore all’occhiello dell’azienda, perché incarna alla perfezione tutti i valori di Lucart. La nuova campagna di comunicazione non poteva che far leva su questo aspetto, sottolineando l’importanza di ogni piccola azione quotidiana, utile alla salvaguardia del nostro Pianeta.”

“La sostenibilità guida le scelte che Caffeina compie ogni giorno. È con questa mission comune che abbiamo collaborato con Grazie EcoNatural per dar vita ad una campagna che tratti in modo concreto tematiche troppo spesso teoriche” sottolinea Antonio Marella, COO & Founder di Caffeina. “Con la campagna SosteNinja vogliamo parlare al presente e sfruttare il linguaggio dei canali digitali per veicolare il messaggio che ognuno di noi, con piccole azioni concrete, può fare la differenza”.

La campagna social è pensata anche per il mercato francese, dove il brand Grazie EcoNatural sviluppa importanti volumi di vendite e incontra consumatori con una spiccata sensibilità ai temi ambientali.