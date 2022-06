Global Show Portfolio: gli eventi mondiali del cleaning professionale

Il portfolio ISSA Global Show per il 2022-2023 è a pieno regime grazie alla partnership strategica tra ISSA, The Worldwide Cleaning Industry Association, Informa Markets e ISSA PULIRE Network. Il network riunisce l’industria della pulizia professionale nei cinque continenti per condividere innovazioni e tecnologie all’avanguardia che migliorano la salute e la sostenibilità.

“Con l’allentamento delle restrizioni e la ripresa dei viaggi internazionali, la nostra offerta globale di eventi di settore è più ampia che mai”, ha affermato Amie Gilmore, Direttore, Informa Markets. “Abbiamo in programma di sfruttare il successo dell’anno scorso per promuovere più connessioni tra i professionisti del settore della pulizia in tutto il mondo”.

Il portfolio ISSA Global Show include fiere, conferenze o padiglioni ISSA nei principali eventi internazionali. Quest’anno, le location degli eventi includono città in Australia, Canada, Cina, India, Italia, Messico, Nigeria, Singapore e Stati Uniti. Il Global Show Portfolio attirerà anche espositori e sponsor da altre regioni come Corea, Giappone, Turchia e Taiwan. Agli eventi partecipano produttori, distributori, imprese di servizi, facility managers, istituzioni governative e altri importanti interlocutori per creare relazioni e condividere le migliori pratiche di pulizia e creare ambienti salubri.

“Il nostro network di fiere offre agli associati un accesso senza precedenti a buyer internazionali provenienti da vari settori”, ha affermato Toni D’Andrea, CEO, ISSA PULIRE Network. “Con ISSA e Informa Markets, cercheremo di espandere ulteriormente la nostra portata negli anni a venire”.

Il programma del Global Show Portfolio 2022-2023 comprende:

ISSA Show Canada

Toronto, Canada

8-9 giugno 2022

Questo evento si rivolge all’industria canadese della pulizia commerciale e dell’ospitalità

ISSA Pavilion al China Clean Expo

Nanchino, Cina

25-27 agosto 2022

Questo evento si rivolge all’industria delle pulizie commerciale, industriale e municipale dell’Asia.

ISSA Pavilion ad Abastur e Expo Med

Città del Messico, Messico

31 agosto – 2 settembre 2022

Questo evento è dedicato al settore alberghiero e sanitario dell’America Latina.

ISSA Cleaning and Hygiene Expo

Sidney, Australia

14-15 settembre 2022

Questo evento è l’unico dedicato alla pulizia e all’igiene in Australia.

ISSA Show North America 2022

Chicago, USA

10-13 ottobre 2022

Questo evento è il fiore all’occhiello del Global Show Portfolio al servizio del settore della pulizia professionale in Nord America.

Forum ISSA PULIRE

Milano, Italia

18-19 ottobre 2022

Questo evento biennale è un congresso internazionale per l’intero settore della pulizia professionale e dei servizi integrati.

ISSA Pavilion FHA-HoReCa

Singapore

25-28 ottobre 2022

Questo evento è dedicato l’industria della pulizia commerciale nel sud-est asiatico.

ISSA Show & Conference India

Mumbai, India

3-4 novembre 2022

Questo evento è dedicato l’industria della pulizia commerciale in India.

ISSA PULIRE Clean Africa

Lagos, Nigeria

16-18 novembre 2022

Questo evento è la principale fiera al servizio del settore della pulizia e dell’igiene professionale nell’Africa occidentale.

ISSA PULIRE

Milano, Italia

9 -11 maggio 2023

Questo evento è la 26a fiera internazionale per l’industria della pulizia e della sanificazione professionale.

“Le nostre fiere aprono le porte alla collaborazione, alla condivisione delle conoscenze e al commercio su scala veramente globale”, ha affermato John Barrett, Direttore Esecutivo di ISSA. “Il portfolio dell’ISSA Global Show conterrà contenuti formativi dei migliori esperti del settore e le ultime innovazioni in tema di pulizia e salute in ambienti commerciali, istituzionali e residenziali”.

Ogni evento nel portfolio ISSA Global Show offre opportunità ai produttori di raggiungere acquirenti internazionali; l’offerta include: spazi espositivi, sponsorizzazioni, servizi di consulenza marketing, strumenti digitali, cartacei, virtuali, e associativi. I produttori che partecipano ad almeno tre eventi globali possono usufruire del pacchetto Global Supporters, che offre vantaggi aggiuntivi alle organizzazioni più dedite al progresso nel settore della pulizia professionale.

In collaborazione con RGX Cross Border Trade Experts, ISSA offre anche ISSA Market Consulting Services per aiutare i produttori a trovare soluzioni convenienti per espandersi nei mercati internazionali o migliorare le operazioni nei mercati esistenti.

Per ulteriori informazioni sull’ISSA Global Show Portfolio, visitare

issashow.com/global.

###