Gli incontri territoriali di AIDPI e le attività associative

L’ Associazione Imprese Disinfestazione Professionali Italiane (AIDPI) è lieta di annunciare l’avvio del “tour” degli Incontri Territoriali, un’opportunità unica per connettersi direttamente con le aziende e gli operatori del territorio. Ma ci sono altre importanti novità associative.

Il settore del Pest control sta attraversando una rapida trasformazione, con nuovi scenari e cambiamenti repentini che richiedono una comprensione approfondita delle realtà e delle esigenze specifiche di ciascun territorio.

L’obiettivo di questi incontri è quello di rafforzare la mission dell’associazione di tutelare e promuovere la crescita del settore della disinfestazione professionale, ma per farlo con successo è necessario un coinvolgimento diretto con l’intento di confrontare le idee, condividere le visioni e lavorare insieme per delineare obiettivi chiari e concreti.

Il primo di questi incontri avrà luogo a Bologna, il 29 settembre prossimo all’ Hotel Bologna Airport, dalle 14.30 alle 17.30.

La partecipazione agli incontri è gratuita previo modulo di adesione che troverete cliccando qui insieme al calendario degli incontri.

Ma l’attività associativa non si ferma qui: AIDPI è stata convocata dal Ministero della Salute, ufficio Biocidi della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, per prendere parte al tavolo di lavoro che deve individuare e definire le necessità formative degli utilizzatori professionali di Biocidi (Trained Professional).

Il primo incontro del tavolo di lavoro, coordinato dalla Dott.ssa Perrone, si è tenuto a maggio per valutare la situazione attuale dell’utilizzo dei prodotti ad uso professionale ed eventualmente organizzare un nuovo sistema di formazione e/o di certificazione degli operatori e di identificare quali categorie professionali bisognano di una formazione specifica per l’uso dei biocidi, definendo i requisiti, le modalità di attuazione e gli enti che potranno rilasciare attestazioni di formazione.

Nel contempo, per dare visibilità e attenzione al progetto, il Ministero ha organizzato un Convegno che si terrà il 7-8 novembre a Roma “Convegno nazionale Biocidi. L’evoluzione del BPR” in cui AIDPI terrà un intervento su “Il punto di vista degli utilizzatori professionali”.

Perrone spiega: “Questo evento vuole rappresentare una opportunità di confronto tra istituzioni centrali e regionali con le associazioni di categoria, aziende e università che coinvolgono il settore dei biocidi. Sarà l’occasione per conoscere novità e aggiornamenti in merito all’evoluzione del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR) e per confrontarsi sulle sfide future”.