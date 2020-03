Gli associati Afidamp impegnati in prima linea per aiutare la cittadinanza nel contenimento del Covid-19

La difficile situazione che sta vivendo l’Italia a causa dell’epidemia del Covid-19, mette tutti noi, imprese e persone, nella condizione di modificare ritmi e modalità di lavoro e di seguire regole igienico-sanitarie che Afidamp da tempo segnala come fondamentali per la sicurezza e la salute della comunità. Operazioni apparentemente semplici come lavarsi le mani accuratamente e pulire le superfici con prodotti efficaci, oggi possono realmente salvarci la vita.

In questo momento vogliamo ringraziare tutte le imprese associate che si trovano nella situazione di gestire con estrema rapidità richieste di approvvigionamenti di materiali e prodotti nettamente superiori a quelle abituali. Tutte le aziende stanno rispondendo con efficacia e hanno per questo modificato i propri ritmi e turni di lavoro, per rifornire chi lo richiede di strumenti e presidi necessari al mantenimento di una corretta igiene e disinfezione.

“Il settore della pulizia -commenta Giuseppe Riello, Presidente di Afidamp- si trova nella situazione di dover rispondere con professionalità e rapidità a una situazione estremamente delicata per il nostro Paese. Mi sento di dover ringraziare personalmente tutte le imprese associate che stanno lavorando ogni giorno per poter garantire le forniture nella difficoltà, soprattutto per le aziende chimiche, di reperire le materie prime, dovendo rispondere in tempi rapidissimi per la salvaguardia di tutti e, in particolare, di strutture sanitarie, già messe a dura prova. Ringrazio anche tutti i dipendenti delle nostre aziende che con spirito di solidarietà si sono prestati a un aumento delle ore e dei ritmi di lavoro. Da sempre sottolineiamo l’importanza di una corretta azione di pulizia in tutte le strutture, pubbliche e private; oggi lo facciamo con ancora maggiore forza”.

