Giuseppe Riello riconfermato alla presidenza di AFIDAMP

Giuseppe Riello è stato riconfermato presidente di Afidamp per il terzo mandato nel corso dell’assemblea associativa. Eletto il nuovo consiglio direttivo in carica per il triennio 2023/2026.

A dimostrazione del grande lavoro realizzato durante questi anni, è stato riconfermato il consiglio direttivo uscente, con (da sinistra nella foto allegata) Gianfranco Bonotto, Luca Cocconi, Giuseppe Del Duca, Virna Re, Andrea Loro Piana, Giuseppe Riello, Matteo Marino, Francesco Pasquini, che assume anche la carica di Vicepresidente, e Roberto Galli. Rappresentano le diverse anime del comparto produttori e distributori.

La giornata è stata l’occasione per il Presidente Giuseppe Riello e per il Direttore Stefania Verrienti di illustrare ai soci presenti le molte attività portate avanti dall’associazione, che sta vivendo un momento di grande crescita, grazie all’aumento dei soci e all’importanza delle attività istituzionali che vedono AFIDAMP impegnata a livello nazionale ed europeo. Una presenza di impatto e una voce attiva e concreta per non dimenticare mai l’importanza del valore del pulito.

In particolare AFIDAMP ha profuso un grande impegno, anche grazie all’attività dei Gruppi di Lavoro, dimostrando di essere un gruppo forte e coeso a sostegno del settore in tutti i principali ambiti industriali e istituzionali, nel lavoro con enti e Ministeri, come ha sottolineato il Presidente Riello.

“Il consiglio direttivo – ha commentato Giuseppe Riello– ha lavorato moltissimo in questi anni, dedicando tempo ed energie all’associazione e permettendole di crescere. E’ quindi con orgoglio che accolgo la riconferma di tutto il consiglio e mia. Un grazie va anche a tutti gli associati che, riconfermando questo consiglio, hanno dato nuova linfa a tutti i progetti che abbiamo da portare a termine insieme”.

L’obiettivo per il prossimo biennio, che verrà portato avanti dal Consiglio Direttivo, insieme al Presidente e al Direttore, è quello di consolidare ulteriormente la presenza dell’associazione nei principali contesti istituzionali e legislativi. Sempre forte sarà inoltre l’impegno sul tema formazione, attraverso gli accordi esistenti con i principali atenei ed enti formativi del Paese e tramite la realizzazione di appuntamenti di aggiornamento dedicati ai soci, per la valorizzazione del settore e dei propri associati.

Nel corso dell’assemblea è stato presentato anche il nuovo sito di AFIDAMP, rinnovato nella grafica e nei contenuti, strumento operativo per i Gruppi di Lavoro, attraverso un Forum a loro dedicato.

Fonte: Comunicato stampa