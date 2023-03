“Giorni Muti Notti Bianche” è uno spettacolo teatrale ideato dal personale sanitario di Bergamo, che si propone di raccontare il tragico esordio del Covid. Nettuno srl, azienda primaria di prodotti lavamani professionali, è tra gli sponsor di questo progetto.

A marzo del 2020 la città di Bergamo si trova inaspettatamente gli occhi del mondo addosso. È l’istante in cui calano incognite e paure sulla vita di tutti i cittadini. È l’inizio di giorni muti e di notti bianche, per i medici e gli infermieri, protagonisti silenziosi della crisi e pilastri essenziali per i malati e le loro famiglie.



Al dolore di quei momenti si mescolano, però, la solidarietà e la speranza, lo spirito di sacrificio e la voglia di combattere, indispensabili appigli per muoversi faticosamente fuori dall’ondata pandemica.



Tre anni dopo, nasce il progetto “Giorni Muti Notti Bianche”: uno spettacolo teatrale ideato proprio dal personale sanitario di Bergamo, che si propone di raccontare l’esordio della crisi da un punto di vista particolarmente intenso. La narrazione di chi ha vissuto quei giorni in prima linea permette a tutti di rivivere, condividere e metabolizzare le emozioni e i ricordi più difficili. Il sipario si alza così su un’esperienza tragica, ma anche ricca di umanità, in un anno in cui Bergamo e Brescia, accomunate dalla stessa sorte, sono insieme Capitale Italiana della Cultura.

Nettuno srl con sede in provincia di Bergamo, oltre a essere stata coinvolta a livello personale dalle vicende, ha una realtà che si fonda proprio sui concetti di pulizia, benessere e igiene delle mani, argomenti centrali degli ultimi anni e tassello fondamentale per vincere contro il nemico invisibile che ha segnato per sempre la nostra esistenza.



