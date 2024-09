Giornata Mondiale della Pulizia 2024: Leonardo Hotels rinnova il suo impegno

Giornata Mondiale della Pulizia 2024: Leonardo Hotels Central Europe rinnova, anche quest’anno il suo impegno per un pianeta più pulito.

Dopo il successo dell’edizione precedente, l’azienda ha deciso di ampliare la campagna, trasformandola in una vera e propria “Settimana della Pulizia”, in cui sono state coinvolte coinvolte quasi tutte le sue strutture in Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Italia, Romania, Francia, Ungheria e Repubblica Ceca.

Dal 13 al 20 settembre, oltre 70 hotel e 500 dipendenti sono stati protagonisti dell’iniziativa e, in quest’occasione, il personale è stato temporaneamente esentato dai propri incarichi lavorativi per dedicarsi interamente alla causa ambientale. L’attenzione all’uso responsabile delle risorse e la tutela dell’ambiente sono pilastri fondamentali della strategia di sostenibilità di Leonardo Hotels, che comprende oltre 160 aspetti.

“La nostra strategia di Governance Ambientale, Sociale e Aziendale prospera grazie all’impegno dei nostri dipendenti,” ha dichiarato Natascha Michaelsen, Coordinatrice del Progetto Sostenibilità presso Leonardo Hotels Central Europe. “Azioni come la Settimana della Pulizia dimostrano che il concetto di sostenibilità è una parte forte della nostra cultura aziendale.”

Tutti insieme per un mondo migliore

In Italia, l’iniziativa è stata colta con entusiasmo da molte proprietà Leonardo Hotels che si sono attivate in uno sforzo congiunto nelle giornate tra il 18 e il 20 settembre. A Venezia, il personale del Leonardo Hotel Royal Venice Mestre si è occupato della pulizia delle aree adiacenti all’hotel, mentre il team del Leonardo Boutique Hotel Rome Termini è intervenuto nella zona limitrofa alla stazione. A Milano, il personale della sede amministrativa insieme ai team del Leonardo Hotel Milan City Center e del NYX Hotel Milan hanno ripulito le aree verdi del giardino Cassina de Pom nella zona di via Zuretti.

A livello europeo, l’iniziativa è partita con slancio il 10 settembre, quando un gruppo di 20 dipendenti della sede centrale di Leonardo Hotels Central Europe a Berlino si è dedicato alla pulizia del fiume Sprea, nel distretto di Treptow-Köpenick. Tra i rifiuti raccolti ci sono pneumatici, boe, bottiglie e plastica. Anche a Parigi, il 15 settembre, il team del Leonardo Boutique Hotel Opera ha contribuito alla pulizia dei dintorni dell’hotel. Il 19 settembre, è stato il turno del team di Budapest, impegnato nella pulizia di diverse aree tra Ferenc-square, Tompa / Páva street, Madách-square e Asbóth street, dimostrando come l’impegno per l’ambiente non conosca confini.

Un grande impatto collettivo

Lo scorso anno, i dipendenti di Leonardo Hotels hanno raccolto centinaia di sacchi di rifiuti, con una raccolta di 820 litri di spazzatura solo a Monaco. Tra i materiali trovati, plastica da imballaggio, tappi di bottiglie, mozziconi di sigarette e bottiglie, ma anche siringhe, batterie e bombolette spray, prontamente smaltiti in modo sicuro. La Giornata Mondiale della Pulizia, inclusa nel calendario delle Giornate Internazionali dell’ONU, è una delle maggiori iniziative di volontariato a livello globale. Nel 2023, ha visto la partecipazione di oltre 19 milioni di persone in 190 paesi, inviando un segnale forte e chiaro nella lotta contro l’inquinamento del nostro pianeta.