Gilardi di Makita: “Appuntamento a Issa Pulire Milano 2023”

Alla sua prima partecipazione alla fiera internazionale del cleaning, l’azienda è stata in finale al prestigioso riconoscimento Product of the year.

A segno al primo tentativo. Si potrebbe riassumere così la partecipazione di Makita a Pulire 2021 che ha scelto la fiera di Verona per debuttare nel mondo del cleaning professionale. L’azienda di recente, infatti, ha sviluppato e arricchito ulteriormente la gamma Cleaners, con modelli professionali sempre più legati ai concetti di basso consumo energetico e basso impatto ambientale.

Un esordio che ha visto l’aspiratore 18V BL7,5 LITRI con filtro HEPA tra i cinque finalisti del premio Product of the year. “Siamo molto orgogliosi di questo importante segnale che ci è arrivato da ISSA Pulire – afferma il direttore Commerciale di Makita, Luca Gilardi -. Abbiamo partecipato per avvicinarci agli utilizzatori finali, raccoglierne le indicazioni, conoscerne meglio le esigenze, così da continuare a migliorare le nostre macchine. Il cleaning professionale – continua Gilardi – è un mercato di grande potenzialità su cui punteremo con ancora maggiore decisione, investimenti e strategie mirate”.

“Essere tra i finalisti di questo premio – conclude il direttore Commerciale di Makita – ci dà una fortissima motivazione. Indica che siamo sulla strada giusta e che siamo a buon punto. Sicuramente parteciperemo alla prossima edizione di Milano 2023”.