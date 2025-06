Gestione sicura delle polveri combustibili

Polveri combustibili: AFIDAMP dà appuntamento il 17 giugno a Roma in occasione dell’11th International Seminar on Fire and Explosion Hazards.

AFIDAMP sarà protagonista dell’11th International Seminar on Fire and Explosion Hazards (ISFEH11), in programma dal 15 al 20 giugno 2025 presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università Sapienza di Roma, con la presentazione ufficiale del suo Position Paper dedicato alla gestione delle polveri combustibili.

Il documento, dal titolo “Combustible Dust Management: Regulatory Frameworks and Best Practices to Improve Safety in the Industries”, è stato elaborato dal Focus Team ATEX AFIDAMP e verrà illustrato nel pomeriggio del 17 giugno, alle ore 16.10 da Alessandro Panico e Giovanni Tonelli, delegati AFIDAMP.

Il Position Paper analizza i principali riferimenti normativi – IEC 60335-2-69:2021, EN IEC 62784:2018, EN 17348:2022 – e propone linee guida pratiche e armonizzate per la costruzione, certificazione e scelta di sistemi di aspirazione industriale, con particolare attenzione agli ambienti ATEX e ai requisiti di filtrazione ad alta efficienza (HEPA, LMH).

Questa iniziativa si inserisce in un percorso di rappresentanza tecnica e normativa che AFIDAMP porta avanti con l’obiettivo di supportare l’intera filiera italiana delle macchine per la pulizia professionale e coadiuvare il legislatore sulle future evoluzioni tecnico-normative.

Maggiori informazioni sull’evento: www.isfeh11.org