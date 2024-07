Gender gap, Tomassetti (Ecosfera Servizi):”ll PNRR non basta”

Gender gap, Tomassetti (Ecosfera Servizi):” Il PNRR non basta, servono misure strutturali per l’occupazione femminile.”

“Solo un bando del PNRR su tre ha rispettato la quota di assunzione del 30% destinata alle donne. L’impatto sull’occupazione femminile in questi tre anni non pare quello aspettato: la speranza è che nei prossimi due anni si possa porre rimedio a questo gap, altrimenti la parità di genere nel mondo del lavoro non potrà che allontanarsi ulteriormente”.

E’ il commento di Floriana Tomassetti, presidente di Ecosfera Servizi Spa, società attiva nel campo dell’efficientamento energetico e dei servizi, ai dati diffusi da Period Think Tank sulla base dei dataset Anac in cui si rimarca che la quota rosa sia stata rispettata solo per 96.409 bandi di gara sui 219.638 pubblicati, pari a circa il 33%.

“Ad oggi ci troviamo di fronte ad una occasione persa soprattutto nell’ambito della digitalizzazione – rimarca Tomassetti – con il 70% dei bandi PNRR caratterizzati dalla deroga totale per le assuzioni femminili. Occorre far tesoro di questi dati e pensare ad un rilancio strutturale dell’occupazione delle donne in Italia, anche andando oltre il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Occorrono misure per la famiglia, sgravi per le assunzioni, un welfare inclusivo per avere un mondo del lavoro più equo e senza disparità”.