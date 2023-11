“Gender Gap nel settore del Facility Management”: questo il tema dell’evento organizzato da Ecosfera Servizi Spa nell’ambito della 4 Weeks 4 Inclusion, la maratona digitale che Tim ha ideato per diffondere la cultura dell’inclusione e della diversità.

“L’inclusione non è un concetto astratto, ha effetti concreti sulla vita di tutte e tutti noi. Perciò quest’anno abbiamo partecipato alla 4 Weeks 4 Inclusion, per portare la nostra esperienza e confrontarci con persone che ogni giorno rendono il mondo un posto più inclusivo”, ha detto Floriana Tomassetti, amministratore unico di Ecosfera Servizi.

“Porto la mia esperienza come una delle pochissime donne a capo di un’azienda nell’ambito dei servizi – ha raccontato Tomassetti – dove la maggioranza della forza lavoro è al femminile, mentre a livello apicale faticano a trovare spazio. Nella nostra azienda, invece, abbiamo tantissime donne in ruoli di responsabilità, e abbiamo adottato policy inclusive come dimostra, tra l’altro, l’ottenimento della certificazione di parità.

Questo rappresenta in maniera concreta il contributo che Ecosfera Servizi vuole dare al cambio di mentalità necessario per promuovere l’accesso al lavoro delle donne, migliorando gli ambienti di lavoro e portando il Paese verso una reale uguaglianza. Penso che per una reale parità di genere nella società occorra un patto tra soggetti pubblici e privati, un reale scambio di esperienze ed un monitoraggio costante in grado di far capire realmente dove esistono le disparità per migliorare, andando a premiare i soggetti più virtuosi”.

All’evento presenti anche Stefania Bonaldi, già sindaca di Crema, membro della Segreteria Nazionale del PD – Pubblica amministrazione, Professioni e Innovazione, Avvocata, impegnata nei diritti civili – e Ilaria Ricci, Head of Business Development & International Affairs, NEXT4).