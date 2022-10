Gausium,Tork e Unger tra i  vincitori dell’ ISSA Innovation Award 2022

I vincitori e i premiati dell’ISSA Innovation Award 2022 sono stati annunciati il ​​13 ottobre nell’ultimo giorno dell’ISSA Show North America 2022, tenutosi al McCormick Place di Chicago.

“Negli ultimi due anni l’industria delle pulizie ha affrontato sfide senza precedenti”, ha affermato il direttore di ISSA Show North America Amie Gilmore. “Tuttavia, le sono state presentate anche molte opportunità per innovare. I vincitori dei premi di quest’anno sono dedicati alla sostenibilità e al progresso della pulizia per la salute collettiva”.

Gausium ha ricevuto il premio Innovazione dell’anno per il suo robot per la pulizia dei pavimenti commerciale Phantas. Il robot integra quattro modalità di pulizia del pavimento, rendendolo ideale per la pulizia di spazi con diversi tipi di pavimento, sia duro che morbido. Grazie alle sue dimensioni compatte, il robot può attraversare e pulire senza fatica corridoi stretti e aree sotto i tavoli.

Tra gli altri vincitori è stato premiato Tork Clarity sapone in schiuma per il lavaggio delle mani di Tork®, un marchio Essity. E’ realizzato con il 99% di ingredienti di origine naturale, con una formula biodegradabile che presenta un basso impatto ambientale. Citiamo anche Unger Generation 2 nLITE ® Waterfed Pole di Unger, un’asta telescopica per la pulizia dei vetri progettata con dettagli raffinati e precisione.

Per tutti i vincitori e premiati guarda il video: