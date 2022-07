Gausium annuncia la partnership con Diversey-TASKI

Annunciato ieri l’accordo di partnership globale pluriennale tra Gausium e Diversey-TASKI. L’obiettivo di questa partnership sarà fornire un processo end-to-end e un’integrazione della macchina che implementi tutto il potenziale della robotica di pulizia, con competenze, prodotti e tecnologie all’avanguardia per i siti dei clienti in tutto il mondo.

“Siamo lieti di annunciare la nostra partnership con Diversey-TASKI”, ha affermato Allen Zhang, Chief of Overseas Business di Gausium. “TASKI porta competenza nelle soluzioni di pulizia integrate e una ricca esperienza nelle vendite, nel marketing e nei servizi, che rafforzeranno il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni di pulizia robotica all’avanguardia nei mercati globali. Non vediamo l’ora di lavorare con Diversey-TASKI per fornire prodotti per la pulizia intelligenti, innovativi e ricchi di funzionalità per continuare a guidare l’innovazione”.

La partnership tra queste due grandi aziende rivoluzionerà il settore delle pulizie creando qualcosa di nuovo: la navigazione robotica integrata con la garanzia di igiene offerta da Diversey-TASKI. La partnership tra Gausium e Diversey-TASKI inizierà il suo lancio in più fasi nel 2022, procedendo in modo specifico nei singoli paesi.