Fulcron corre con Strawoman

Fulcron – storico brand di Arexons specializzato in soluzioni efficaci per la detergenza professionale e domestica – annuncia la sua partecipazione a StraWoman 2025, la corsa non competitiva che promuove uno stile di vita attivo, inclusivo e condiviso.

L’iniziativa, tra le più partecipate del panorama sportivo italiano, coinvolge ogni anno migliaia di persone attraverso diverse tappe sul territorio nazionale. Un appuntamento ormai iconico, capace di unire sport e socialità in un’atmosfera positiva e coinvolgente. Fulcron sarà partner di alcune tappe selezionate dell’edizione 2025, a partire da Milano – in programma domenica 11 maggio – per proseguire poi con Bergamo (14 giugno) e Como (21 giugno). In tutte le occasioni, il brand sarà presente all’interno del villaggio sportivo con un gazebo brandizzato e attività dedicate al pubblico, tra cui la distribuzione di gadget personalizzati per accompagnare i partecipanti lungo il percorso.

A Milano, in occasione della tappa inaugurale, Fulcron scenderà in pista con una squadra ufficiale, composta da membri dell’azienda e giornalisti invitati per l’occasione. La partenza è fissata alle ore 10:00 da Piazza Gino Valle, per una mattinata all’insegna dell’energia, della partecipazione e del divertimento.

StraWoman 2025 sarà anche un’occasione per sostenere due importanti iniziative benefiche. In fase di iscrizione, ogni partecipante potrà scegliere di aggiungere 1 euro alla propria quota per supportare il progetto Spazio Donna di WeWorld – che offre ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza o in situazioni di fragilità – oppure contribuire alla Pink Union di Fondazione Humanitas per la Ricerca, dedicata allo studio delle principali patologie femminili e alla diffusione della cultura della prevenzione. Due iniziative che aggiungono valore alla partecipazione, trasformando il gesto sportivo in un momento di consapevolezza e solidarietà.

Con questa iniziativa, Fulcron rafforza dunque il proprio impegno sociale, promuovendo la cura non solo degli ambienti, ma anche del benessere collettivo.

