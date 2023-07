freudenberg acquisisce vermop

Freudenberg Home and Cleaning Solutions, con la divisione Professional che comprende il marchio Vileda Professional, ha rilevato Vermop il 10 luglio 2023.

Le autorità antitrust hanno approvato l’operazione. Con sede a Weinheim, in Germania, Freudenberg Home and Cleaning Solutions è uno degli undici gruppi aziendali del Gruppo Freudenberg attivo a livello globale. “Siamo lieti che questa acquisizione ci consentirà di continuare con successo la nostra strategia di crescita nazionale e internazionale e di sfruttare nuove potenzialità”, ha dichiarato Karin Overbeck, CEO di Freudenberg Home and Cleaning Solutions. “Ci completiamo perfettamente in termini di focus, creando così un forte attore nazionale nel mercato tedesco con ottime prospettive internazionali”, ha spiegato Isabel Merkel, Presidente Professional di Vileda Professional.

Vermop, con i suoi quasi 330 dipendenti, offre sistemi di pulizia modulari e prodotti per professionisti della pulizia ben affermati sul mercato. L’azienda, con sede centrale a Gilching vicino a Monaco di Baviera e impianti di produzione a Wertheim, nel Baden-Württemberg, ha una forte cultura della vicinanza al cliente ed è altamente innovativa.

Vermop ha registrato un fatturato di circa 46 milioni di euro nel 2022.L’acquisizione comprende il portafoglio di macchine associato di Hefter Cleantech GmbH. Tutte le attività di Vermop e Hefter Cleantech GmbH continueranno a funzionare normalmente. La piena integrazione del marchio nel gruppo sarà implementata nel corso del prossimo anno.

