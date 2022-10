Forum ISSA Pulire: il programma del secondo giorno

Forum ISSA Pulire, dopo un primo giorno ricco di appuntamenti, spunti e suggestioni, si avvia alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori congressuali.

La mattina di oggi, 19 ottobre, è dedicata al tema “Il valore della Memoria e la costruzione di una coscienza civile”.

Il valore della memoria

La memoria è un enorme magazzino all’interno del quale ciascuno di noi può conservare tracce della propria esperienza passata, cui attingere per riuscire ad affrontare con successo situazioni di vita presente e futura. Ecco perché dovremmo impegnarci a mantenere viva la memoria del recente passato in cui è stato dimostrato al mondo come, sia nel settore pubblico che in quello privato, i servizi di pulizia e sanificazione abbiano contribuito al contenimento del contagio da Covid 19 e quindi al raggiungimento di condizioni di salubrità diffuse.

A portare sul palco la propria testimonianza:

Franco Arminio, poeta, scrittore, regista;

Raffaele Bruno, Direttore Clinica di Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia;

Giordano Bruno Guerri, scrittore, storico, presidente presso Vittoriale degli Italiani;

Paolo Crepet, psichiatra, sociologo;

Moni Ovadia, attore, cantante, musicista, scrittore.

La nuova normalità per i servizi integrati

Dopo un light lunch alle ore 14 si svolge la conferenza plenaria su” La gestione integrata dei servizi nella nuova normalità” e a seguire una tavola rotonda.

La pandemia ha evidenziato la necessità di un’analisi approfondita e ad ampio raggio di quelle che potremmo definire le nostre “nuove priorità”. È in questo contesto che tutti i fornitori di servizi nella catena di produzione devono riconoscere i cambiamenti avvenuti, affinché si possano ridisegnare i confini delle nostre attività, riorganizzare le operazioni per soddisfare le nuove esigenze e riassegnare e ridefinire ruoli di lavoro, abilità e responsabilità.

Relatori

Stefano Cervone, Amministratore Delegato NEXT RE SIIQ SpA;

Andrea Laguardia, Direttore Legacoop Produzione e Servizi;

Michelle Marshall, Editore European Cleaning Journal;

Lorenzo Mattioli, Presidente di EFCI, di Confindustria Servizi HCFS e di ANIP Confindustria

Avril McCarthy, Direttore Generale ICCA;

Lara Paemen, Direttore IFMA EMEA;

Fulvio Passalacqua, Senior Key Account Manager E-Industries;

Lynn Webster, Consulente ISSA – Lynn Webster Consultants LTD.

17.30-18.30 chiusura dei lavori

https://forum.issapulire.com/it/agenda/agenda-day2.html