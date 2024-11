Forum Facility 2024: annunciata la rosa dei relatori

A Forum Facility 2024, organizzato da ISSA Pulire Network e con partner istituzionale Assistal Confindustria, saranno sul palco dell’Auditorium Antonianum: Stazioni appaltanti, Committenza e Imprese di Facility Management. GSA è media partner.

Il Forum Facility 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per tutti i professionisti del settore dei servizi di facility management. Ricchissima la rosa dei relatori: sul palco saranno presenti figure illustri in rappresentanza dell’intera filiera dei servizi. Ci saranno, infatti, esponenti della committenza pubblica e privata, le imprese di soft e hard facility management, le aziende manifatturiere e le istituzioni.

Quest’anno, il Forum si concentrerà su 3 temi cruciali quali l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale, il nuovo codice degli appalti e la formazione e la sicurezza nel facility management. Ogni tema sarà diviso in due panel distinti, si inizierà il pomeriggio del 3 dicembre con il tema: “Integrazione tecnologica ed efficientamento energetico: la transizione ecologica nelle attività del facility management”.

Tra i relatori di questa prima sessione, avremo il piacere di ascoltare: Roberto Rossi Presidente ASSISTAL Confindustria, Emanuela Trentin CEO SIRAM VEOLIA; Vittorio Chiesa, Chairman Graduate School of Management POLIMI; Davide Tabarelli Presidente Nomisma Energia; Lara Paemen, European Director IFMA EMEA.

A seguire ci saranno: Ferdinando Di Mezza, Presidente Sezione RU Assoambiente; Gian Luca Gregori Rettore UNIVPM – Presidente Webuild; Monica Iacono, CEO ENGIE; Alessandro Pavesi Venue Facility & Infrastructure Manager Fiera Milano;

La mattina del 4 dicembre sarà dedicata al tema “Codice degli appalti, clausole sociali, internalizzazione, trasparenza: le nuove regole nel comparto dei servizi”. Tra i nomi illustri che animeranno il dibattito, citiamo: Giuseppe Busia, Presidente ANAC; Giuseppe Cinquanta, Amministratore Delegato I.F.M. SpA – Vicepresidente ASSISTAL; Giovanni Pontrelli, CEO GETEC Italia – Vicepresidente ASSISTAL; Angelo Domenico Perrini, Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri; Massimiliano Brugnoletti B&A Brugnoletti e Associati;

Nella seconda parte della mattinata interverranno: Marco Pantera, Direttore Centrale Acquisti ARIA spa; Salvatore Torrisi, Vice Presidente FARE; Roberto Di Napoli, Steering Committee e Direttore Operazioni Consip di Dussmann; Carlo Bassanini, Direttore Commerciale Coopservice.

Il pomeriggio sarà, invece, dedicato al tema “Sicurezza, Formazione e Responsabilità: Gli strumenti per la prevenzione e per la sicurezza sui luoghi di lavoro”, che vedrà la partecipazione di: Anna Giuntini, CEO PH Facility – Vicepresidente ASSISTAL; Matteo Nevi, Direttore Generale Assosistema Confindustria; Timothy Glaz, Direttore Corporate Affair Werner & Mertz.

A concludere l’edizione romana di Forum Facility saranno: Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL; Walter Ricciardi, Docente Università Cattolica del Sacro Cuore; Barbara Quacquarelli, Scienze Economico-Aziendali UNIMIB; Gabriele Carlotti Consiglio di Stato; Gabriele Cartasegna, Direttore CAPAC; Mauro Lusetti, Presidente CONAD; Onorio Rebecchini, Presidente CBReL; Raimondo Aldovrandi, Direttore Vendite Tennant – IP Cleaning.

Sono previsti anche le Lectio Magistralis di Giulio Sapelli e di Enrico Giovannini che condivideranno con il pubblico importanti spunti di riflessione sul settore del facility management.

