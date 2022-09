Forum AIDPI 2022: un appuntamento da non perdere

Il Forum AIDPI 2022, dal titolo “Pest Management sostenibile: opportunità e sviluppi futuri”, è organizzato da Sinergitech e in calendario a Rimini – Palacongressi i prossimi 13 e 14 ottobre con lo scopo di fornire delle risposte e degli spunti, coinvolgendo le parti interessate del comparto disinfestazione sullo stato dell’arte e le prospettive future.

A chi è rivolto

Numerosi i destinatari dell’evento, a testimonianza di un settore che sta diventando sempre più “trasversale”. Fra questi troviamo i Fornitori professionali di servizi di disinfestazione, i Fruitori dei servizi, Consulenti (Agronomi, Biologi, Tecnologi alimentari, ecc.), le Autorità sanitarie, gli Enti di certificazione, le Pubbliche amministrazioni, Formatori, Medici, Medici Veterinari e Personale Sanitario.

Un’agenda fitta di impegni e temi interessanti

Davvero fitta l’agenda per un evento molto atteso dall’intera filiera. Infatti nell’arco di una giornata e mezza di lavori e confronti saranno prese in considerazione quattro macroaree di interesse, che coprono l’intero spettro delle più attuali tematiche nel dibattito del pest management: dalla sostenibilità intesa come concetto e principio generale all’importanza della biodiversità, per passare poi al ruolo delle tecnologie e delle persone (sostenibilità aziendale). Ma ora vediamole più nel dettaglio.

Le aree di interesse: sostenibilità e biodiversità

La prima (1) riguarda i “Concetti generali di sostenibilità: concetti di base ed applicabilità al settore dei Servizi, normative cogenti e volontarie, risorse per la sostenibilità ovvero come supportare le aziende che intraprendono questo percorso, elaborazione di nuovi standard volontari e sviluppo/consolidamento di norme preesistenti a supporto. Si passa poi (area 2) alla tutela della biodiversità: il punto sulla conservazione degli insetti sul pianeta, il rapporto tra impollinatori e uomo, l’impiego di antagonisti naturali nel verde urbano, l’impatto delle specie aliene ed il ruolo dei professionisti della disinfestazione a tal riguardo, nonché le corrette e migliori tecniche di divulgazione tecnico-scientifica.

L’importanza delle tecniche e delle persone

La terza macroarea (3) è quella relativa alle tecniche e sistemi di Pest management sostenibile: le esperienze virtuose italiane nella gestione delle zanzare, l’impiego di insetti antagonisti nella filiera alimentare, le tecniche di confusione sessuale nelle imprese alimentari, gli strumenti fisici per il controllo degli infestanti e le novità contenute nella prossima revisione del PAN Fitosanitario. Ultima ma non certo meno importante (4) è la sostenibilità in azienda: l’importanza delle persone, attraverso la cura delle esigenze e del benessere dei lavoratori e della formazione specifica nel settore del Pest management.

CLICCARE PER LEGGERE IL PROGRAMMA