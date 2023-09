Formula Servizi: raccolti oltre 100mila euro per i colleghi alluvionati

Formula Servizi, con Legacoop Romagna e Nazionale, ha raccolto più di 100mila euro per i 30 colleghi che hanno subito danni durante la terribile alluvione che ha colpito la Romagna.

Già poche ore dopo le due terribili alluvioni, tanti lavoratori di Formula Servizi si sono rimboccati le maniche e, con i macchinari della cooperativa, hanno attivato squadre per pulire scuole, edifici pubblici e case di colleghi invase dal fango (vedi foto). Terminata la fase emergenziale, da molte lavoratrici e lavoratori sono emerse situazioni di difficoltà: danni ad abitazioni, perdita di mobilio, elettrodomestici e auto.

Formula Servizi ha quindi deciso di aprire una raccolta fondi tra i suoi lavoratori che hanno avuto la possibilità di devolvere ore o giorni di lavoro a favore dei colleghi colpiti dall’alluvione. 320 lavoratrici e lavoratori hanno generosamente donato 1085 ore di lavoro mentre in 35 hanno donato 90 giorni di ferie per un controvalore complessivo di 28.284,00 €. Il Consiglio di Amministrazione ha più che raddoppiare la cifra raccolta raggiungendo la cifra di 61mila in favore dei colleghi alluvionati.

Infine Legacoop Nazionale ha contribuito aggiungendo 42.187,00 € provenienti da una raccolta fondi effettuata tra le cooperative associate in tutto il territorio nazionale.

La cifra totale devoluta alle lavoratrici e ai lavoratori di Formula Servizi colpiti è stata di 103.187 €. Una commissione di Legacoop appositamente nominata ha accertato i danni sulla base delle dichiarazioni e delle testimonianze fotografiche fornite dai lavoratori alluvionati. I rimborsi hanno tenuto conto proporzionalmente dei danni e/o perdita di automezzi, mobilio, elettrodomestici e casa fino alla condizione di essere ancora o essere stato sfollato. Le liquidazioni sono in corso in questi giorni ad opera di Legacoop Romagna.

La cooperativa Formula Servizi ringrazia le lavoratrici e i lavoratori che ancora una volta, di fronte a circostanze così gravi, non hanno fatto mancare la loro concreta solidarietà e ringrazia anche il sistema cooperativo romagnolo e nazionale che ha affiancato e sostenuto l’iniziativa, nel pieno spirito cooperativo.

