Fimap presenta il primo Bilancio di Sostenibilità

L’impegno di Fimap nel prendersi carico e nell’affrontare i propri impatti non nasce di recente, ma si è sviluppato negli anni, portando a una forte consapevolezza delle azioni da intraprendere per affrontare i cambiamenti che stanno avvenendo a livello globale.

Da sempre, Fimap si impegna a realizzare i propri prodotti nel rispetto delle persone e dell’ambiente, studiando tecnologie che rendano le macchine performanti e affidabili, così che possano fare bene il loro lavoro il più a lungo possibile. l’azienda ha quindi deciso di aumentare ancora il suo impegno, rendendo ogni azione consultabile e pubblicamente accessibile a chiunque. La stesura del suo primo Bilancio di Sostenibilità, un’azione volontaria che Fimap ha deciso di implementare, rappresenta infatti l’impegno che si è assunta verso i propri stakeholder.

“Sono orgoglioso di presentare il primo Bilancio di Sostenibilità, che abbiamo volontariamente deciso di compilare e pubblicare per fornire una fotografia dei progressi compiuti nell’arco della nostra storia” dichiara Massimiliano Ruffo C.E.O.di Fimap S.p.A. “Un’istantanea di dove ci ha portati la nostra vision che allo stesso tempo rende trasparenti gli impegni per il futuro. I successi che abbiamo raggiunto diventano nelle mani dei nostri clienti strumenti per migliorare la qualità e il benessere degli ambienti in cui viviamo. Sono il frutto di una strategia a cui partecipano dipendenti, collaboratori e fornitori, dedicata ad una gestione etica delle risorse, che mette al centro le esigenze di un futuro sostenibile.”

https://bit.ly/3ZvEkiC