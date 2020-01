Exposanità: un’occasione di business e crescita professionale

Torna a Bologna Exposanità, la biennale internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza, in programma negli spazi della Fiera di Bologna da mercoledì 15 a venerdì 17 aprile 2020. La manifestazione presenterà servizi, prodotti e soluzioni di ultima generazione per rendere più efficiente la gestione del sistema sanitario e più efficace il percorso di cura alla persona.

Nella scorsa edizione sono stati 30.199 gli operatori che hanno scelto di visitare i 25.470 mq dell’area espositiva di Exposanità. Numeri che la attestano come l’unica fiera italiana dedicata al settore sanitario e la seconda in Europa per numero di espositori e ampiezza della gamma di prodotti.

Lo spirito che contraddistingue Exposanità da quasi 40 anni è sempre lo stesso, e si concentra nella parola “servizio”, che testimonia la volontà di essere davvero al servizio del mondo delle aziende e degli operatori professionali che lavorano in questo settore. Nata nel 1982 e giunta quest’anno alla sua XXII edizione, la fiera unisce alla funzione puramente commerciale quella di occasione di incontro fra tutti gli attori del mondo della sanità: un appuntamento irrinunciabile per chi intenda conoscere le eccellenze, le produzioni più innovative e le soluzioni più all’avanguardia di questo settore.

L’appuntamento è fissato per il 15-17 aprile 2020, al quartiere fieristico di Bologna.

Su www.exposanita.it tutte le informazioni per rimanere sempre aggiornati sulle attività in programma.