Europropre 2023 torna dopo quattro anni

Europropre 2023, a quattro anni dall’ultima edizione, sarà un’occasione per tutti i professionisti del settore della pulizia di incontrarsi e scoprire le ultime novità. Dal 4 al 6 aprile prossimi.

Europropre 2023, la fiera francese dell’igiene, della pulizia e dei multiservizi invita i professionisti del settore a incontrarsi a Parigi Porte de Versailles dal 4 al 6 aprile 2023. Quattro anni dopo l’ultima edizione (quella del 2021 annullata a causa della crisi sanitaria), questo evento sarà l’occasione per i visitatori di scoprire le ultime novità del settore. Secondo gli organizzatori, il Gruppo Weyou, il centro espositivo dovrebbe accogliere circa 200 espositori, il 15% in più rispetto al 2019, con i più importanti player del mercato.

Trofeo Innovazione e Campionato lavavetri

Posto sotto l’egida della FEP, www.monde-proprete.com in collaborazione con la rivista Services, il trofeo dell’innovazione premierà gli espositori più innovativi, secondo queste categorie:

apparecchiature elettriche innovative per la pulizia,

apparecchiature/materiali di consumo non elettriche per la pulizia

prodotti, sistemi, dispositivi o strumenti digitali per la pulizia.

I premi saranno assegnati il ​​primo giorno della manifestazione. Il 5 aprile 2023 un’area dedicata ospiterà due finali nazionali del campionato francese di lavaggio vetri di velocità, quella della categoria “Apprendisti” alle ore 11:15 e quella della categoria “Professionisti” dalle ore 13:30.

Per quanto riguarda la parte congressuale sono in programma diverse tavole rotonde con gli argomenti più di attualità per tutto il comparto.

Ulteriori informazioni :www.europropre.com