Europropre 2019 in scena a Parigi

Europropre, il salone della pulizia professionale, dell’igiene e del multiservizi, inaugurerà la sua sedicesima edizione all’insegna dell’innovazione e della responsabilità sociale e ambientale, espressione di una dinamica di mercato che continua a riportare indicatori positivi. Si terrà dal 16 al 18 aprile 2019 presso la Hall 1 di Paris Expo Porte de Versailles. Digitalizzazione, robotica e riduzione dell’impatto energetico ed ambientale saranno anche i temi portanti del piano di conferenze ed eventi collaterali che costituiranno il valore aggiunto del salone. Verranno trattati tra gli altri temi come: “My Health 2022”, il piano di trasformazione del sistema sanitario in fase di implementazione: quali sono gli impatti sul settore della pulizia e sui servizi associati? E “La transizione digitale e i servizi di pulizia di domani.”

In un mercato che è tornato a crescere, lo sviluppo sostenibile e il rispetto delle nuove normative costituiscono il maggiore obiettivo dei produttori e rappresentano l’elemento chiave delle performance positive dei maggiori players del settore.La riduzione dei consumi energetici e il sempre maggiore impiego di sistemi digitalizzati e della robotica garantiranno una riduzione dei costi per le imprese di pulizia e utilizzatori che potranno contare anche, nel prossimo futuro, su prodotti di pulizia e igiene sempre più green in un’ottica generale di sicurezza e salute sull’ambiente di lavoro e di consumo responsabile.

Ricordiamo che Les Trophées de l’Innovation è sotto l’egida della FEP e in collaborazione con la rivista Services e premierà gli espositori più innovativi. L’ultima edizione di Europropre ha registrato un vero successo riconfermando definitivamente il Salone come uno dei maggiori appuntamenti europei del settore della pulizia professionale.

www.europropre.com / info@europropre.com