ETS presenta gli studi sull’asciugatura delle mani nel corso di oltre 15 anni

ETS ( European Tissue Symposium) sta organizzando una campagna per evidenziare l’evoluzione della ricerca scientifica sull’asciugatura delle mani in oltre 15 anni.

Hand drying discovery roadmap – A 15-year story (Il percorso delle scoperte sull’asciugatura delle mani: una storia lunga 15 anni) illustra le numerose ricerche intraprese sui diversi metodi di asciugatura delle mani e sulle loro implicazioni per l’igiene e la pulizia nei bagni e non solo.

Il bagaglio di conoscenze è stato costantemente arricchito negli ultimi 15 anni: il percorso della ricerca è iniziato nel 2008 con uno studio condotto dall’Università di Westminster, in Inghilterra. La ricerca ha esplorato i vari livelli di batteri sulle mani associati ai diversi metodi di asciugatura, fino alle ultime ricerche che valutano il potenziale di contaminazione virale degli utenti e dell’ambiente attraverso le emissioni gassose generate quando ci si asciugano le mani.

Numerosi studi sono stati condotti da ricercatori e accademici di autorevoli università e ospedali, esplorando il legame tra il metodo di asciugatura delle mani e l’igiene in generale: essi sono una lettura essenziale per tutti coloro che sono responsabili dell’igiene dei bagni e della protezione del pubblico, dai responsabili degli acquisti negli ospedali e negli edifici pubblici ai locatori, ai ristoratori e agli albergatori.

La campagna incentrata su una cronologia stilata dal professor Mark Wilcox (Leeds Teaching Hospitals e Università di Leeds), che mostra come le conoscenze e le prove scientifiche si siano arricchite nel corso degli anni.

La campagna Hand drying discovery roadmap – A 15-year story illustra l’evoluzione della nostra comprensione dell’importanza dell’asciugatura delle mani come parte del processo di igiene, man mano che nuovi studi esploravano diversi aspetti. Sottolinea l’importanza di un solido approccio scientifico per fornire prove chiare a sostegno della salute pubblica e determinare il modo più igienico per asciugare le mani e ridurre al minimo la diffusione delle infezioni.