Essity pubblica il Report Annuale e di Sostenibilità del 2018

Essity ha pubblicato il 13 marzo scorso il Report Annuale e di Sostenibilità. “Nel corso del 2018, abbiamo rafforzato i nostri marchi grazie a innovazioni di successo, migliorato il nostro mix di prodotti, implementato aumenti di prezzo e intensificato il miglioramento dell’efficienza e misure di ristrutturazione” afferma Magnus Groth, Presidente e CEO di Essity, azienda leader mondiale nei settori dell’igiene e della salute con i suoi brand TENA, Nuvenia, Tempo, Tork, Demak’Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove.

“Abbiamo intrapreso azioni in tutte le aree del nostro business per aumentare la redditività e compensare l’impatto negativo sui guadagni dovuto all’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia. Il nostro impegno per contribuire ad una società sostenibile e circolare è stato premiato. Ci siamo qualificati per essere inseriti nel Dow Jones Sustainability Index e siamo stati nominati leader del settore dei prodotti per la casa. Il 2018 è stato un anno complesso per il mercato, ma grazie ad una forte attenzione al cliente e al nostro duro lavoro, siamo riusciti a rafforzare il nostro business per il futuro”.

www.essity.com

Fonte: Ufficio Stampa Essity