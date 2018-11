Essity premiata per Innovazione e Sostenibilità

Essity ha vinto il premio “Innovazione tecnologica dell’anno” per Tork EasyCube® e “Best Practice Sostenibilità” agli European Cleaning & Hygiene Awards 2018.

Nuova connettività, intuizioni dei clienti ed effettivo valore per i clienti: questi sono gli elementi che hanno convinto la giuria a considerare Tork EasyCube® come un’innovazione che continua ad innovare. Tork EasyCube®, lanciato nel 2014, è il software di gestione delle strutture, leader a livello mondiale, per la pulizia basata sui dati. I sensori che misurano il traffico dei visitatori e i livelli di ricarica dei dispenser consentono ai responsabili delle strutture e al loro staff di pulire esattamente ciò che è necessario, quando e dove è necessario.

Utilizzando i dati raccolti presso strutture come parchi di divertimento, centri commerciali, aeroporti ed uffici, Essity può dimostrare una riduzione del 24% dei cicli di pulizia necessari, oltre al 20% in meno di ore trascorse a pulire, aumentando allo stesso tempo la qualità del servizio e la soddisfazione dei dipendenti.

Gli impegni e le attività dell’azienda su temi come benessere, riciclo ed economia circolare, sono stati premiati come best-in-class dalla giuria, che ha attribuito ad Essity il premio per “Best Practice Sostenibilità”. L’introduzione di Tork PaperCircle™, il primo servizio al mondo di riciclo per asciugamani in carta, è stata menzionata come esempio di leadership nell’economia circolare.

Tork PaperCircle™ consente ai clienti di diminuire il loro impatto ambientale e di lavorare in modo circolare, raccogliendo e riciclando fino al 40% rispetto alle attuali opzioni di gestione rifiuti: dati verificati dall’IVL (Swedish Environmental Research Institute Ltd) che ha preso in considerazione i processi evitati.

www.tork.it

www.essity.com