ESG: novità normative e strategie per le aziende del cleaning professionale

Le tematiche ESG (Environmental, Social, and Governance) diventano sempre più centrali per le imprese del settore del cleaning professionale e per affrontare questa sfida in continua evoluzione, AFIDAMP organizza un webinar imperdibile il 18 febbraio 2025, dalle ore 09:30 alle 11:30.

L’evento, realizzato in collaborazione con Nicola Fabbri, esperto di sostenibilità aziendale, sarà un’occasione imperdibile per approfondire le ultime tendenze e normative europee che stanno ridefinendo le strategie aziendali. L’Unione Europea, infatti, sta accelerando il passo verso una regolamentazione più stringente in materia di sostenibilità, chiedendo alle aziende di dimostrare il proprio impegno verso pratiche ambientali, sociali e di governance responsabili.

Il focus sarà rivolto all’impatto delle normative ESG non solo sulle politiche interne delle aziende, ma anche lungo l’intera catena di fornitura, un aspetto sempre più attenzionato dagli enti regolatori.

Questi i temi trattati:

Marchio di qualità ecologica Ecolabel UE : brevi cenni e criticità di applicazione

: brevi cenni e criticità di applicazione Direttiva CSRD e il nuovo standard di sostenibilità ESRS

e il nuovo standard di sostenibilità Direttiva sulla Supply Chain Engagement (EU Supply Chain Act o Direttiva CSDDD): Due Diligence per il rispetto della sostenibilità sociale e ambientale lungo la filiera

(EU Supply Chain Act o Direttiva CSDDD): Due Diligence per il rispetto della sostenibilità sociale e ambientale lungo la filiera Green Marketing B2C : Direttiva contro il greenwashing

: Direttiva contro il greenwashing Green Marketing B2B : Questionari CDP/Ecovadis e i Piani Sbti

: Questionari CDP/Ecovadis e i Piani Sbti Aggiornamenti normativi : Regolamento PPWR, Regolamento ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation), Regolamento CBAM

: Regolamento PPWR, Regolamento ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation), Regolamento CBAM Biodiversità , Tassonomia sulla finanza sostenibile e Regolamento 1115/2023 sulla deforestazione

, sulla finanza sostenibile e Regolamento 1115/2023 sulla deforestazione Parità di genere e temi di sostenibilità sociale integrati nella Tassonomia sulla finanza sostenibile (garanzie minime di salvaguardia)

e temi di sostenibilità sociale integrati nella Tassonomia sulla finanza sostenibile (garanzie minime di salvaguardia) Direttiva Right to repair: mira a facilitare e rendere più accessibili le riparazioni per i consumatori, promuovendo al contempo la sostenibilità ambientale.

Gratuito per gli Associati AFIDAMP

Se non sei un associato e vuoi partecipare al webinar, scrivi a info@afidamp.it

