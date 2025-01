Elis Pest Control acquisisce Aracnos

Elis Pest Control, multinazionale nel settore della disinfestazione, della derattizzazione e del controllo degli infestanti, che opera su tutto il territorio nazionale, ha recentemente annunciato l’acquisizione di una nuova azienda nel settore, consolidando ulteriormente la sua posizione nel mercato.

L’azienda Elis Pest Control ha completato l’acquisizione del 100% di Aracnos Srl, presente nel territorio Lombardo – Veneto. L’operazione rappresenta un passo strategico per ampliare il portafoglio clienti, per migliorare i servizi offerti e rafforzare la presenza territoriale. La nuova acquisizione conferma la volontà di Elis Pest Control di puntare sia su una crescita organica che tramite acquisizione, per rispondere alle sfide di un mercato sempre più competitivo.

La scelta di acquisire un’azienda con un’esperienza consolidata e un forte radicamento territoriale, permette di migliorare la copertura geografica e di incrementare il know-how. L’integrazione delle due realtà punta a migliorare l’offerta globale, con un focus sull’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale.

